Вернидуб отказался пожимать руку тренеру Карпат: известна причина скандала

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"

Во втором туре чемпионата Украины по футболу львовские "Карпаты" дома неожиданно разгромили криворожский "Кривбасс" (3:0). После матча разгорелся скандал, поскольку главный тренер гостей Юрий Вернидуб не пожал руку Владиславу Лупашко.

Журналист Игорь Цыганык в эфире YouTube-канала сообщил, почему Вернидуб принял такое решение.

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По словам Цыганыка, Вернидуб еще до финального свистка предупредил Лупашко, что не будет жать его руку.

Вернидуба разозлило поведение тренерского штаба "Карпат" после третьего гола. Когда львовянам удалось забить последний мяч, ассистент Лупашка Игорь Ермаков на радостях кричал: "Сас*ть, бл*ть!"

Сын Юрия Вернидуба Виталий подошел к Ермакову, потому что показалось, что тот показал непристойный жест его отцу. Но он тогда не услышал, что сказал ассистент Лупашко.

После матча Лупашко заявил, что Вернидуб не пожал ему руку, потому что не увидел. Если же информация Цыганыка правдива, то Владислав уже знал, что рукопожатия не будет.

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