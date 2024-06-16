Головний тренер Румунії розповів про проблеми перед матчем з Україною

Головний тренер Румунії Едвард Йорданеску. Фото: скриншот

Збірна України 17 червня стартує на чемпіонаті Європи в Німеччині. Суперником синьо-жовтих буде команда Румунії.

Перед грою головний тренер Румунії Едвард Йорданеску прокоментував майбутній матч. Слова спеціаліста навела журналістка Ірина Козюпа.

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За словами головного тренера Румунії, через старт на чемпіонаті Європи команда має нервозний стан. При цьому тренер хоче перетворити це становище на позитивну енергію, яка підтвердить, що команда не боїться грати на Євро.

"Ми будемо грати за кожного румуна у світі. Завтра ми хочемо показати найкращу версію себе. Якщо в нас все вийде, то зможемо розраховувати на результат. Але я зараз не буду голосно говорити про наші завдання. Будьте спокійними, ми все будемо робити поступово. Ми віддамо все, всі свої сили, будемо битися за кожен метр поля. Ми поважаємо свого опонента, але спробуємо грати якомога краще", — сказав Йорданеску.

Головний тренер Румунії додав, що Україна має гравців, які виступають в найсильніших чемпіонатах і вміють грати під тиском.

Також Йорданеску підкреслив, що головний тренер Сергій Ребров показав з командою чудові результати.

Збірна України на чемпіонаті Європи зіграє в групі Е з Румунією, Словаччиною та Бельгією.

Перший матч на Євро проти Румунії Україна почне о 16.00 за київським часом.

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