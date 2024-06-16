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Главный тренер Румынии заявил, что команда нервничает перед игрой с Украиной

16 июня 2024 20:38
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Агабекян Карен
редактор
Главный тренер Румынии рассказал о проблемах перед матчем с Украиной
Главный тренер Румынии Эдвард Иорданеску. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины 17 июня стартует на чемпионате Европы в Германии. Соперником сине-желтых будет команда Румынии.

Перед игрой главный тренер Румынии Эдвард Иорданеску прокомментировал предстоящий матч. Слова специалиста привела журналистка Ирина Козюпа.

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По словам главного тренера Румынии, из-за старта на чемпионате Европы команда имеет нервозное состояние. При этом тренер хочет превратить это положение в позитивную энергию, подтверждающую, что команда не боится играть на Евро.

"Мы будем играть за каждого румына в мире. Завтра мы хотим показать лучшую версию себя. Если у нас все получится, то сможем рассчитывать на результат. Но я сейчас не буду громко говорить о наших задачах. Будьте спокойны, мы все будем делать постепенно". Мы отдадим все, все свои силы, будем драться за каждый метр поля. Мы уважаем своего оппонента, но попробуем играть как можно лучше", — сказал Иорданеску.

Главный тренер Румынии добавил, что у Украины есть игроки, которые выступают в сильнейших чемпионатах и умеют играть под давлением.

Также Йорданеску подчеркнул, что главный тренер Сергей Ребров показал с командой отличные результаты.

Сборная Украины на чемпионате Европы сыграет в группе Е с Румынией, Словакией и Бельгией.

Первый матч на Евро против Румынии Украина начнет в 16:00 по киевскому времени.

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Румыния
Евро-2024 по футболу
Сборная Украины по футболу
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