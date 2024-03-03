Головну зірку Реала хочуть дискваліфікувати на 12 матчів

Конфлікт на матчі "Валенсія" — "Реал". Фото: скріншот

Наприкінці матчу 27 туру чемпіонату Іспанії між "Валенсією" та "Реалом" відбулася сутичка між футболістами обох команд та суддею. Одним із найактивніших був вінгер "вершкових" Вінісіус Жуніор.

Бразилець тепер може бути дискваліфікований за образу судді, повідомляє Mundo Deportivo.

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Panie sędzio…



Nie ma w słowniku kulturalnych ludzi słów, ktore by mogły wystarczająco obelżywie określić pańskie postępowanie. #ValenciaRealMadrid



pic.twitter.com/zpvZmTJTJL — Rafał Majchrzak (@RMnaTT) March 2, 2024

Покарання для Вінісіуса

За інформацією джерела, бразилець буде покараний, якщо надійде скарга до Королівської федерації футболу. Очевидно, що підстави для скарги були.

Проте ситуацію з можливою дискваліфікацією має оцінити спеціальний експерт.

Якщо провину футболіста підтвердять, то Вінісіуса покарають відповідно до статті 106 Дисциплінарного кодексу, де за висловлювання у бік судді передбачено від 4 до 12 матчів дискваліфікації та штраф у розмірі від 601 до 3005 євро.

У поточному сезоні Вінісіус у всіх турнірах провів 24 матчі, де забив 14 голів, зробив сім асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 23-річного гравця у 150 млн євро.

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