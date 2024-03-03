Главную звезду Реала хотят дисквалифицировать на 12 матчей

Конфликт на матче "Валенсия" — "Реал". Фото: скриншот

В концовке матча 27-го тура чемпионата Испании между "Валенсией" и "Реалом" произошла стычка между футболистами обеих команд и судьей. Одним из самых активных был вингер "сливочных" Винисиус Жуниор.

Бразилец теперь может быть дисквалифицирован за оскорбление судьи, сообщает Mundo Deportivo.

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Panie sędzio…



Nie ma w słowniku kulturalnych ludzi słów, które by mogły wystarczająco obelżywie określić pańskie postępowanie. #ValenciaRealMadrid



pic.twitter.com/zpvZmTJTJL — Rafał Majchrzak (@RMnaTT) March 2, 2024

Наказание для Винисиуса

По информации источника, бразилец будет наказан, если поступит жалоба в Королевскую федерацию футбола. Очевидно, что основания для жалобы были.

Однако возникшую ситуацию с возможной дисквалификацией должен оценить специальный эксперт.

Если вину футболиста подтвердят, то Винисиуса накажут в соответствии со статьей 106 Дисциплинарного кодекса, где за высказывания в сторону судьи предусмотрено от 4 до 12 матчей дисквалификации и штраф в размере от 601 до 3005 евро.

В текущем сезоне Винисиус во всех турнирах провел 24 матча, где забил 14 голов, сделал семь ассистов. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 23-летнего игрока в 150 млн евро.

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