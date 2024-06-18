Кевін Дансо вибачився за те, що травмував Кіліана Мбаппе на Євро-2024

Кіліан Мбаппе. Фото: Piotr Kucza

Гравець збірної Австрії Кевін Дансо вибачився за те, що травмував Кіліана Мбаппе у матчі групового етапу на Євро-2024. Французу довелось покинути поле через зламаний ніс.

Про це йдеться у дописі Дансо у соцмережі Х.

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Наприкінці другого тайму у матчі першого туру групового етапу чемпіонату Європи між Австрією та Францією Мбаппе отримав перелом носової перегородки після зіткнення з Кевіном Дансо. Згодом захисник австрійської збірної прокоментував інцидент.

"Це була велика битва, на жаль, із невдалим для нас результатом. Проте, я дуже пишаюся нашою командою, нашими вболівальниками і своїм дебютом на чемпіонаті Європи. Дякую всім вам за неймовірну підтримку на цьому стадіоні в Дюссельдорфі, який досі є для мене особливим місцем", — зазначив він.

🇦🇹 Es war ein großer Kampf, leider mit unglücklichem Ausgang für uns. Trotzdem bin ich sehr stolz auf unsere Mannschaft, unsere Fans und auf mein EM Debüt. Danke euch allen für euren unglaublichen Support in diesem Stadion in Düsseldorf, was immer noch ein besonderer Ort für mich… pic.twitter.com/Tgau52lq1n — Kevin Danso (@KevinDanso98) June 17, 2024

Крім цього він звернувся до вболівальників французької збірної.

"Мені дуже шкода, що Кіліан Мбаппе отримав травму під час нашого єдиноборства. Я бажаю йому одужання і сподіваюся, що він швидко зможе повернутися на поле", — йдеться в дописі захисника збірної Австрії.

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