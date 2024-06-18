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Гравець Австрії вибачився за те, що травмував Мбаппе

18 червня 2024 21:54
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Кевін Дансо вибачився за те, що травмував Кіліана Мбаппе на Євро-2024
Кіліан Мбаппе. Фото: Piotr Kucza
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Гравець збірної Австрії Кевін Дансо вибачився за те, що травмував Кіліана Мбаппе у матчі групового етапу на Євро-2024. Французу довелось покинути поле через зламаний ніс.

Про це йдеться у дописі Дансо у соцмережі Х.

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Наприкінці другого тайму у матчі першого туру групового етапу чемпіонату Європи між Австрією та Францією Мбаппе отримав перелом носової перегородки після зіткнення з Кевіном Дансо. Згодом захисник австрійської збірної прокоментував інцидент. 

"Це була велика битва, на жаль, із невдалим для нас результатом. Проте, я дуже пишаюся нашою командою, нашими вболівальниками і своїм дебютом на чемпіонаті Європи. Дякую всім вам за неймовірну підтримку на цьому стадіоні в Дюссельдорфі, який досі є для мене особливим місцем", — зазначив він.

Крім цього він звернувся до вболівальників французької збірної. 

"Мені дуже шкода, що Кіліан Мбаппе отримав травму під час нашого єдиноборства. Я бажаю йому одужання і сподіваюся, що він швидко зможе повернутися на поле", — йдеться в дописі захисника збірної Австрії.

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Кіліан Мбаппе
Франція
футбол
Євро-2024
Австрія

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