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Игрок Австрии извинился за то, что травмировал Мбаппе

18 июня 2024 21:54
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Кевин Дансо извинился за то, что травмировал Килиана Мбаппе на Евро-2024
Килиан Мбаппе. Фото: Piotr Kucza
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Игрок сборной Австрии Кевин Дансо принес извинения за то, что травмировал Килиана Мбаппе в матче группового этапа на Евро-2024. Французу пришлось покинуть поле из-за сломанного носа.

Об этом говорится в сообщении Дансо в соцсети Х.

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В конце второго тайма в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы между Австрией и Францией Мбаппе получил перелом носовой перегородки после столкновения с Кевином Дансо. Позже защитник австрийской сборной прокомментировал инцидент.

"Это было большое сражение, к сожалению, с неудачным для нас результатом. Однако я очень горжусь нашей командой, нашими болельщиками и своим дебютом на чемпионате Европы. Благодарю всех вас за невероятную поддержку на этом стадионе в Дюссельдорфе, который до сих пор является для меня особенным местом", — отметил он.

Кроме этого, он обратился к болельщикам французской сборной.

"Мне очень жаль, что Килиан Мбаппе получил травму во время нашего единоборства. Я желаю ему выздоровления и надеюсь, что он скоро сможет вернуться на поле", — говорится в сообщении защитника сборной Австрии.

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Килиан Мбаппе
Франция
футбол
Евро-2024
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