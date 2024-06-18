Кевин Дансо извинился за то, что травмировал Килиана Мбаппе на Евро-2024

Килиан Мбаппе. Фото: Piotr Kucza

Игрок сборной Австрии Кевин Дансо принес извинения за то, что травмировал Килиана Мбаппе в матче группового этапа на Евро-2024. Французу пришлось покинуть поле из-за сломанного носа.

Об этом говорится в сообщении Дансо в соцсети Х.

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В конце второго тайма в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы между Австрией и Францией Мбаппе получил перелом носовой перегородки после столкновения с Кевином Дансо. Позже защитник австрийской сборной прокомментировал инцидент.

"Это было большое сражение, к сожалению, с неудачным для нас результатом. Однако я очень горжусь нашей командой, нашими болельщиками и своим дебютом на чемпионате Европы. Благодарю всех вас за невероятную поддержку на этом стадионе в Дюссельдорфе, который до сих пор является для меня особенным местом", — отметил он.

🇦🇹 Es war ein großer Kampf, leider mit unglücklichem Ausgang für uns. Trotzdem bin ich sehr stolz auf unsere Mannschaft, unsere Fans und auf mein EM Debüt. Danke euch allen für euren unglaublichen Support in diesem Stadion in Düsseldorf, был иmmer noch ein besonderer Ort für mich… pic.twitter.com/Tgau52lq1n — Kevin Danso (@KevinDanso98) 17 июня 2024

Кроме этого, он обратился к болельщикам французской сборной.

"Мне очень жаль, что Килиан Мбаппе получил травму во время нашего единоборства. Я желаю ему выздоровления и надеюсь, что он скоро сможет вернуться на поле", — говорится в сообщении защитника сборной Австрии.

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