Захисник "Дніпра-1" Олександр Сваток змінить команду цього літа

Гравець Дніпро-1 може змінити клуб — про кого йдеться
Гравець "Дніпро-1" Олександр Сваток змінить команду. Захисник може піти в інший клуб влітку цього року.
Про це пише заявив Віктор Вацко у своїй програмі.
Сваток може покинути Дніпро-1
Спортивний журналіст Віктор Вацко заявив, що скорше всього захисник піде з клубу.
"Є величезна ймовірність, що влітку з "Дніпра-1" піде ще й капітан Сваток. Я знаю, що до нього є інтерес, що він мав кілька хороших варіантів", — сказав Вацко.
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