Захисник "Дніпра-1" Олександр Сваток змінить команду цього літа

Олександр Сваток. Фото: ФК Дніпро-1

Гравець "Дніпро-1" Олександр Сваток змінить команду. Захисник може піти в інший клуб влітку цього року.

Про це пише заявив Віктор Вацко у своїй програмі.

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Спортивний журналіст Віктор Вацко заявив, що скорше всього захисник піде з клубу.

"Є величезна ймовірність, що влітку з "Дніпра-1" піде ще й капітан Сваток. Я знаю, що до нього є інтерес, що він мав кілька хороших варіантів", — сказав Вацко.

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