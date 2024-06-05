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Гравець Дніпро-1 може змінити клуб — про кого йдеться

5 червня 2024 14:06
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Захисник "Дніпра-1" Олександр Сваток змінить команду цього літа
Олександр Сваток. Фото: ФК Дніпро-1
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Гравець "Дніпро-1" Олександр Сваток змінить команду. Захисник може піти в інший клуб влітку цього року.

Про це пише заявив Віктор Вацко у своїй програмі

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Спортивний журналіст Віктор Вацко заявив, що скорше всього захисник піде з клубу.

"Є величезна ймовірність, що влітку з "Дніпра-1" піде ще й капітан Сваток. Я знаю, що до нього є інтерес, що він мав кілька хороших варіантів", — сказав Вацко.

Нагадаємо, "Динамо" може втратити Бражка — гравцем цікавиться топклуб. 

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Україна
футбол
Олександр Сваток
Дніпро-1
Футбол трансфери

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