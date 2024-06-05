Защитник "Днепра-1" Александр Сваток сменит команду этим летом

Игрок Днепр-1 может сменить клуб — о ком речь
Игрок "Днепр-1" Александр Сваток сменит команду. Защитник может пойти в другой клуб летом этого года.
Об этом пишет заявил Виктор Вацко в своей программе.
Сваток может покинуть Днепр-1
Спортивный журналист Виктор Вацко заявил, что, скорее всего, защитник уйдет из клуба.
"Есть огромная вероятность, что летом из "Днепра-1" уйдет еще и капитан Сваток. Я знаю, что к нему есть интерес, что у него было несколько хороших вариантов", — сказал Вацко.
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