Защитник "Днепра-1" Александр Сваток сменит команду этим летом

Александр Сваток. Фото: ФК Днепр-1

Игрок "Днепр-1" Александр Сваток сменит команду. Защитник может пойти в другой клуб летом этого года.

Об этом пишет заявил Виктор Вацко в своей программе.

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Спортивный журналист Виктор Вацко заявил, что, скорее всего, защитник уйдет из клуба.

"Есть огромная вероятность, что летом из "Днепра-1" уйдет еще и капитан Сваток. Я знаю, что к нему есть интерес, что у него было несколько хороших вариантов", — сказал Вацко.

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