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Игрок Днепр-1 может сменить клуб — о ком речь

5 июня 2024 14:06
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Защитник "Днепра-1" Александр Сваток сменит команду этим летом
Александр Сваток. Фото: ФК Днепр-1
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Игрок "Днепр-1" Александр Сваток сменит команду. Защитник может пойти в другой клуб летом этого года. 

Об этом пишет заявил Виктор Вацко в своей программе.

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Спортивный журналист Виктор Вацко заявил, что, скорее всего, защитник уйдет из клуба.

"Есть огромная вероятность, что летом из "Днепра-1" уйдет еще и капитан Сваток. Я знаю, что к нему есть интерес, что у него было несколько хороших вариантов", — сказал Вацко.

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Украина
футбол
Александр Сваток
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