На "Дніпро-1" накладено трансферний бан - деталі

Гравці "Дніпро-1". Фото: ФБ СК Дніпро-1

На "Дніпро-1" знову накладено трансферний бан. Комерційний директор клубу заявив, що це питання вирішується.

Про це пише ua-football.

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Причини трансферного бану

Український журналіст та футбольний коментатор Віктор Вацко заявив, що у "Дніпро-1" досі не закрита зарплата за лютий.

"Преміальні обіцяли ще за віцечемпіонство, це ще позаминулий сезон — не виплатили. Борги із зарплати та преміальних гравцям, які вже покинули клуб, теж не виплатили. І я сумніваюся, що виплатять", — поділився він.

Своєю чергою комерційний директор клубу В’ячеслав Фрідман зазначив, що наразі керівництво працює над цією проблемою.

"Дніпро-1" знову вирішує питання трансферного бану, вони поки не можуть реєструвати нових гравців через старі заборгованості", — сказав Вацко.

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