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На Дніпро-1 наклали трансферний бан — що стало причиною

5 червня 2024 12:24
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
На "Дніпро-1" накладено трансферний бан - деталі
Гравці "Дніпро-1". Фото: ФБ СК Дніпро-1
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

На "Дніпро-1" знову накладено трансферний бан. Комерційний директор клубу заявив, що це питання вирішується.

Про це пише ua-football

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Причини трансферного бану

Український журналіст та футбольний коментатор Віктор Вацко заявив, що у "Дніпро-1" досі не закрита зарплата за лютий. 

"Преміальні обіцяли ще за віцечемпіонство, це ще позаминулий сезон — не виплатили. Борги із зарплати та преміальних гравцям, які вже покинули клуб, теж не виплатили. І я сумніваюся, що виплатять", — поділився він. 

Своєю чергою комерційний директор клубу В’ячеслав Фрідман зазначив, що наразі керівництво працює над цією проблемою. 

"Дніпро-1" знову вирішує питання трансферного бану, вони поки не можуть реєструвати нових гравців через старі заборгованості", — сказав Вацко.

Нагадаємо, "Динамо" може втратити Бражка — гравцем цікавиться топклуб. 

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Україна
Дніпро-1
Футбол трансфери
футбол

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