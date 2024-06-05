На "Дніпро-1" накладено трансферний бан - деталі

На Дніпро-1 наклали трансферний бан — що стало причиною
На "Дніпро-1" знову накладено трансферний бан. Комерційний директор клубу заявив, що це питання вирішується.
Про це пише ua-football.
Причини трансферного бану
Український журналіст та футбольний коментатор Віктор Вацко заявив, що у "Дніпро-1" досі не закрита зарплата за лютий.
"Преміальні обіцяли ще за віцечемпіонство, це ще позаминулий сезон — не виплатили. Борги із зарплати та преміальних гравцям, які вже покинули клуб, теж не виплатили. І я сумніваюся, що виплатять", — поділився він.
Своєю чергою комерційний директор клубу В’ячеслав Фрідман зазначив, що наразі керівництво працює над цією проблемою.
"Дніпро-1" знову вирішує питання трансферного бану, вони поки не можуть реєструвати нових гравців через старі заборгованості", — сказав Вацко.
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