На "Днепр-1" наложен трансферный бан - детали

На Днепр-1 наложили трансферный бан, что стало причиной
На "Днепр-1" снова наложен трансферный бан. Коммерческий директор клуба заявил, что этот вопрос решается.
Об этом пишет ua-football.
Причины трансферного бана
Украинский журналист и футбольный комментатор Виктор Вацко заявил, что у "Днепр-1" до сих пор не закрыта зарплата за февраль.
"Премиальные обещали еще за вице чемпионство, это еще позапрошлый сезон — не выплатили. Долги по зарплате и премиальным игрокам, которые уже покинули клуб, тоже не выплатили. И я сомневаюсь, что выплатят", — поделился он.
В свою очередь коммерческий директор клуба Вячеслав Фридман отметил, что в настоящее время руководство работает над этой проблемой.
"Днепр-1" снова решает вопрос трансферного бана, они пока не могут регистрировать новых игроков из-за старых задолженностей", — сказал Вацко.
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