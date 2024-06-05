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На Днепр-1 наложили трансферный бан, что стало причиной

5 июня 2024 12:24
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
На "Днепр-1" наложен трансферный бан - детали
Игроки "Днепр-1". Фото: ФБ СК Днепр-1
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

На "Днепр-1" снова наложен трансферный бан. Коммерческий директор клуба заявил, что этот вопрос решается.

Об этом пишет ua-football.

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Причины трансферного бана

Украинский журналист и футбольный комментатор Виктор Вацко заявил, что у "Днепр-1" до сих пор не закрыта зарплата за февраль.

"Премиальные обещали еще за вице чемпионство, это еще позапрошлый сезон — не выплатили. Долги по зарплате и премиальным игрокам, которые уже покинули клуб, тоже не выплатили. И я сомневаюсь, что выплатят", — поделился он.

В свою очередь коммерческий директор клуба Вячеслав Фридман отметил, что в настоящее время руководство работает над этой проблемой.

"Днепр-1" снова решает вопрос трансферного бана, они пока не могут регистрировать новых игроков из-за старых задолженностей", — сказал Вацко.

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Украина
Днепр-1
Футбол трансферы
футбол

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