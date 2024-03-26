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Гравець Шахтаря розповів про близьку людину, яку втратив на фронті

26 березня 2024 11:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гравець Шахтаря розповів про близьку людину, яку втратив на фронті
Тесть Івана Петряка в армії. Фото: instagram.com/julia_petryak
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст донецького "Шахтаря" та "Полісся" Іван Петряк розповів особистій втраті під час повномасштабного вторгнення росіян до України. Вінгер захоплюється героїзмом свого тестя.

Петряк втратив на війні близького родича, повідомляє офіційний сайт "Полісся".

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Другу половину сезону 2023/2024 Іван Петряк проводить у "Поліссі" на правах оренди. Півзахисник, права на якого належать "Шахтарю", розповів про героїзм свого тестя, який добровільно вирушив на фронт.

Іван Петряк
Іван Петряк із дружиною. Фото: instagram.com/petryak1994/

Трагедія у сім'ї Петряка

Тесть футболіста мав інвалідність — у нього не згиналася рука. Проте чоловік добровільно вирушив у військкомат у перші дні повномасштабного вторгнення росіян. Спершу йому відмовляли, просили піти додому, не хотіли нікуди брати. Але тесть Івана Петряка просив знайти йому бодай якусь посаду і ночував під військкоматом.

У результаті тестя футболіста записали добровольцем та відправили на фронт. Літній чоловік довго приховував цей факт, підтримував стосунки та розповідав правду лише Петряку. Уся родина пишалася вчинком захисника України.

Тесть Івана Петряка загинув під час боїв на Донеччині навесні 2022 року. Сім'я воїна й досі тяжко переживає втрату.

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спорт
футбол
ФК Шахтар
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