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Игрок Шахтера рассказал о близком человеке, которого потерял на фронте

26 марта 2024 11:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Игрок Шахтера рассказал о близком человеке, которого потерял на фронте
Тесть Ивана Петряка в армии. Фото: instagram.com/julia_petryak
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист донецкого "Шахтера" и "Полесья" Иван Петряк рассказал личной потере во время полномасштабного вторжения россиян в Украину. Вингер восторгается героизмом своего тестя.

Петряк потерял на войне тестя, сообщает официальный сайт "Полесья". 

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Вторую половину сезона 2023/2024 Иван Петряк проводит в "Полесье" на правах аренды. Полузащитник, права на которого принадлежат "Шахтеру", рассказал о героизме своего тестя, который добровольно отправился на фронт. 

Иван Петряк
Иван Петряк с женой. Фото: instagram.com/petryak1994/

Трагедия в семья Петряка 

Тесть футболиста имел инвалидность — у него не сгибалась рука. Однако мужчина добровольно отправился в военкомат в первые дни полномасштабного вторжения россиян. Сначала ему отказывали, просили уйти домой, не хотели никуда брать. Но тесть Ивана Петряка просил найти ему хотя бы какую-то должность и ночевал под военкоматом. 

В итоге тестя футболиста записали добровольцем и отправили на фронт. Пожилой мужчина долго скрывал этот факт, поддерживал отношения и рассказывал правду только Петряку. Вся семья гордилась поступком защитника Украины. 

Тесть Ивана Петряка погиб во время боев в Донецкой области весной 2022 года. Семья воина до сих пор тяжело переживает потерю. 

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