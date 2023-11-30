Гравець Шахтаря увійшов у символічну збірну тижня Ліги чемпіонів
В Лізі чемпіонів завершились матчі 5-го туру групового етапу. В одному із них донецький "Шахтар" обіграв "Антверпен".
Статистичний портал WhoScored за підсумками двох ігрових днів назвав команду тижня.
Не обійшлося без "Шахтаря"
Другий тур поспіль найкращим голкіпером Ліги чемпіонів стає українець. У четвертому турі визнання за відбитий пенальті "Браги" отримав воротар "Реалу" Андрій Лунін. Цього з разу портал WhoScored назвав Дмитра Різника кращим в турі на своїй позиції.
За матч проти "Антверпена" український воротар отримав оцінку — 8,3.
Найкращим гравцем туру визнано лівого захисника "Барселони" Жоао Канселу — 10.0. Португалець відзначився голом та результативною передачею в матчі з "Порту" (2:1).
Воротар: Дмитро Різник ("Шахтар").
Захисники: Левін Блум ("Янг Бойз"), Маріо Ермосо ("Атлетіко"), Макс Хуммельс ("Боруссія"), Жоау Канселу ("Барселона").
Півзахисники: Хакім Зієш ("Галатасарай"), Джуд Беллінгем ("Реал"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Мариу ("Бенфика").
Нападники: Габриель Жезус ("Арсенал"), Лої Опенда ("Лейпциг").
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