Гравець Шахтаря увійшов у символічну збірну тижня Ліги чемпіонів

Дмитро Різник. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

В Лізі чемпіонів завершились матчі 5-го туру групового етапу. В одному із них донецький "Шахтар" обіграв "Антверпен".

Статистичний портал WhoScored за підсумками двох ігрових днів назвав команду тижня.

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Другий тур поспіль найкращим голкіпером Ліги чемпіонів стає українець. У четвертому турі визнання за відбитий пенальті "Браги" отримав воротар "Реалу" Андрій Лунін. Цього з разу портал WhoScored назвав Дмитра Різника кращим в турі на своїй позиції.

За матч проти "Антверпена" український воротар отримав оцінку — 8,3.

Найкращим гравцем туру визнано лівого захисника "Барселони" Жоао Канселу — 10.0. Португалець відзначився голом та результативною передачею в матчі з "Порту" (2:1).

Воротар: Дмитро Різник ("Шахтар").

Захисники: Левін Блум ("Янг Бойз"), Маріо Ермосо ("Атлетіко"), Макс Хуммельс ("Боруссія"), Жоау Канселу ("Барселона").

Півзахисники: Хакім Зієш ("Галатасарай"), Джуд Беллінгем ("Реал"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Мариу ("Бенфика").

Нападники: Габриель Жезус ("Арсенал"), Лої Опенда ("Лейпциг").

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