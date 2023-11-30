Игрок Шахтера вошел в символическую сборную недели Лиги чемпионов
В Лиге чемпионов завершились матчи 5-го тура группового этапа. В одном из них донецкий "Шахтер" обыграл "Антверпен".
Статистический портал WhoScored по итогам двух игровых дней назвал команду недели.
Не обошлось без "Шахтера"
Второй тур подряд лучшим голкипером Лиги чемпионов становится украинец. В четвертом туре признание за отбитый пенальти "Браги" получил вратарь "Реала" Андрей Лунин. В этот раз портал WhoScored назвал Дмитрия Ризныка лучшим в туре на своей позиции.
За матч против "Антверпена" украинский вратарь получил оценку — 8,3.
Лучшим игроком тура признан левый защитник "Барселоны" Жоао Канселу — 10.0. Португалец отметился голом и результативной передачей в матче с "Порту" (2:1).
Вратарь: Дмитрий Ризнык ("Шахтер").
Защитники: Левин Блум (Янг Бойз), Марио Эрмосо (Атлетико), Макс Хуммельс (Боруссия), Жоау Канселу (Барселона).
Полузащитники: Хаким Зиеш ("Галатасарай"), Джуд Беллингем ("Реал"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Мариу ("Бенфика").
Нападающие: Габриэль Жезус ("Арсенал"), Лои Опенда ("Лейпциг").
Напомним, Забарный заинтересовал известный итальянский клуб и может покинуть "Борнмут" уже в январе.
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