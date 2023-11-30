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Игрок Шахтера вошел в символическую сборную недели Лиги чемпионов

30 ноября 2023 11:22
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Агабекян Карен
редактор
Игрок Шахтера вошел в символическую сборную недели Лиги чемпионов
Дмитрий Ризнык. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лиге чемпионов завершились матчи 5-го тура группового этапа. В одном из них донецкий "Шахтер" обыграл "Антверпен".

Статистический портал WhoScored по итогам двух игровых дней назвал команду недели.

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Второй тур подряд лучшим голкипером Лиги чемпионов становится украинец. В четвертом туре признание за отбитый пенальти "Браги" получил вратарь "Реала" Андрей Лунин. В этот раз портал WhoScored назвал Дмитрия Ризныка лучшим в туре на своей позиции.

За матч против "Антверпена" украинский вратарь получил оценку — 8,3.

Лучшим игроком тура признан левый защитник "Барселоны" Жоао Канселу — 10.0. Португалец отметился голом и результативной передачей в матче с "Порту" (2:1).

Вратарь: Дмитрий Ризнык ("Шахтер").

Защитники: Левин Блум (Янг Бойз), Марио Эрмосо (Атлетико), Макс Хуммельс (Боруссия), Жоау Канселу (Барселона).

Полузащитники: Хаким Зиеш ("Галатасарай"), Джуд Беллингем ("Реал"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Мариу ("Бенфика").

Нападающие: Габриэль Жезус ("Арсенал"), Лои Опенда ("Лейпциг").

Напомним, Забарный заинтересовал известный итальянский клуб и может покинуть "Борнмут" уже в январе.

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