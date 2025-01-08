Гравець Тоттенгема Бентанкур отримав страшну травму під час матчу з Ліверпулем

Гравець "Тоттенгема" Родріго Бентанкур. Фото: REUTERS/David Klein

В Англії розпочалися півфінали Кубку Ліги. В одному з них між собою грають "Тоттенгем" та "Ліверпуль".

Гравець "Тоттенгема" Родріго Бентанкур зазнав важкої травми під час першого півфіналу Кубка Ліги проти "Ліверпуля", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Що сталося

На відео помітно, що Бентанкур зазнав травми внаслідок падіння. Він намагався зіграти у м'яч, але невдало приземлився.

Після першого тайму рахунок у матчі "Тоттенгем" — "Ліверпуль" не відкрито. Це лише перший матч у мінісерії, далі команди зіграють на полі "червоних".

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