Игрок Тоттенхэма Бентанкур получил страшную травму во время матча с Ливерпулем

Игрок "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур. Фото: REUTERS/David Klein

В Англии начались полуфиналы Кубка Лиги. В одном из них между собой играют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Игрок "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур получил тяжелую травму во время первого полуфинала Кубка Лиги против "Ливерпуля", сообщает портал Новости.LIVE.

Читайте также:

Инцидент произошел в самом начале игры. Игрока вынесли с поля на носилках.

Что произошло

На видео заметно, что Бентанкур получил травму в результате падения. Он пытался сыграть в мяч, но неудачно приземлился.

После первого тайма счет в матче "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" не открыт. Это лишь первый матч в мини-серии, далее команды сыграют на поле "красных".

Напомним, "Полесье" зовет на работу бывшего наставника киевского "Динамо".

Игрок польской "Лехии" и молодежной сборной Украины может вернуться в УПЛ.

"Александрия" усилит состав неожиданным игроком.

Появились фото и детали о бывшей украинской пловчихе Яне Клочковой.

Жена игрока киевского "Динамо" поделилась новой фотосессией.