Игрок Тоттенхэма Бентанкур получил страшную травму во время матча с Ливерпулем

Игрок Тоттенхэма получил тяжелую травму во время матча АПЛ
В Англии начались полуфиналы Кубка Лиги. В одном из них между собой играют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".
Игрок "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур получил тяжелую травму во время первого полуфинала Кубка Лиги против "Ливерпуля", сообщает портал Новости.LIVE.
Инцидент произошел в самом начале игры. Игрока вынесли с поля на носилках.
Что произошло
На видео заметно, что Бентанкур получил травму в результате падения. Он пытался сыграть в мяч, но неудачно приземлился.
После первого тайма счет в матче "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" не открыт. Это лишь первый матч в мини-серии, далее команды сыграют на поле "красных".
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