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Игрок Тоттенхэма получил тяжелую травму во время матча АПЛ

8 января 2025 23:20
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Игрок Тоттенхэма Бентанкур получил страшную травму во время матча с Ливерпулем
Игрок "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур. Фото: REUTERS/David Klein
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В Англии начались полуфиналы Кубка Лиги. В одном из них между собой играют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Игрок "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур получил тяжелую травму во время первого полуфинала Кубка Лиги против "Ливерпуля", сообщает портал Новости.LIVE.

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Инцидент произошел в самом начале игры. Игрока вынесли с поля на носилках.

Что произошло

На видео заметно, что Бентанкур получил травму в результате падения. Он пытался сыграть в мяч, но неудачно приземлился.

После первого тайма счет в матче "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" не открыт. Это лишь первый матч в мини-серии, далее команды сыграют на поле "красных".

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спорт футбол Тоттенхэм АПЛ травма

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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