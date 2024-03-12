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Гравці Дніпра-1 отримали броню від мобілізації — деталі

12 березня 2024 14:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гравці Дніпра-1 отримали броню від мобілізації — деталі
Футболісти "Дніпра-1" на розминці. Фото: instagram.com/scdnipro1/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Вже четвертий український футбольний клуб зумів забезпечити своїм гравцям броню від мобілізації. Йдеться про претендента на чемпіонський титул "Дніпро-1".

Окрім футболістів заброньовані від мобілізації та клубні працівники "Дніпра-1", повідомляє Мінспорту України.

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Вже чотири представники Прем'єр-ліги оголосили про те, що їх футболісти, тренерський штаб та клубні працівники заброньовано від мобілізації. Слідом за "Динамо", "Шахтарем" та "Оболонню" таким клубом став і "Дніпро-1".

Юрій Максимов
Юрій Максимов під час тренування. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Футболісти "Дніпра-1" залишаться у команді

Міністерство спорту України дозволило керівництву клубу з Дніпра зберегти склад недоторканності. Згідно з наказом відомства, товариство з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "Дніпро-1" було визнано відповідним критеріям та критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Команда Юрія Максимова у сезоні 2023/2024 бореться за чемпіонський титул в УПЛ. У 20 матчах "Дніпро-1" набрав 38 балів і посідає третє місце у турнірній таблиці.

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спорт
футбол
УПЛ
Дніпро-1
мобілізація

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