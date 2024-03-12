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Игроки Днепра-1 получили бронь от мобилизации — детали

12 марта 2024 14:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Игроки Днепра-1 получили бронь от мобилизации — детали
Футболисты "Днепра-1" на разминке. Фото: instagram.com/scdnipro1/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Уже четвертый украинский футбольный клуб сумел обеспечить своим игрокам бронь от мобилизации. Речь идет о претенденте на чемпионский титул "Днепр-1". 

Кроме футболистов забронированы от мобилизации и клубные работники "Днепра-1", сообщает Минспорта Украины.

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Уже четыре представителя Премьер-лиги объявили о том, что их футболисты, тренерский штаб и клубные работники забронированы от мобилизации. Вслед за "Динамо", "Шахтером" и "Оболонью" таким клубом стал и "Днепр-1". 

Юрий Максимов
Юрий Максимов во время тренировки. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Футболисты "Днепра-1" останутся в команде 

Министерство спорта Украины позволило руководство клуба из Днепра сохранить состав в неприкосновенности. Согласно приказу ведомства, общество с ограниченной ответственностью "Спортивный клуб "Днепр-1" было признано соответствующим критериям и критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Команда Юрия Максимова в сезоне 2023/2024 борется за чемпионский титул в УПЛ. В 20 матчах "Днепр-1" набрал 38 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. 

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спорт
футбол
УПЛ
Днепр-1
мобилизация

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