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Гравці збірної Франції потрапили у скандал із поліцією

30 березня 2024 16:59
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Гравці збірної Франції потрапили у скандал із поліцією
Збірна Франції. Фото: Twitter/ActuL1_
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравці збірної Франції ледве не потрапили до поліцейського відділення. Сталося це після перемоги над збірної Чилі у товариському матчі.

Про інцидент пише GFFN, передає Новини.LIVE. 

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Після матчу команда зупинилася в готелі Sofitel, де й влаштували вечірку кілька гравців. У підсумку посеред ночі постояльці викликали поліцію. 

Вечірка з алкоголем та звеселяючим газом

Як пише видання, троє гравців збірної вирішили відзначити перемогу алкоголем і звеселяючим газом. Їхня вечірка заважала іншим відвідувачам готелю і ті звернулися у поліцію.

Імена гравців не називають, проте повідомляють, що вони поводилися агресивно і зухвало, відмовлялися вимкнути гучну музику і були в стані сильного сп'яніння.

Зазначимо, що продажі звеселяючого газу (закису азоту) було заборонено у Франції 2021 року через підозри в тому, що він призводить до серйозних неврологічних проблем. 

Додамо, що французи перемогли Чилі із рахунком 3:2. Голами відзначились Фофана, Коло Муані та Жиру.

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скандал
поліція
Чилі
Кіліан Мбаппе
Збірна Франції з футболу
Олів'є Жіру

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