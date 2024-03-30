Гравці збірної Франції потрапили у скандал із поліцією

Збірна Франції. Фото: Twitter/ActuL1_

Гравці збірної Франції ледве не потрапили до поліцейського відділення. Сталося це після перемоги над збірної Чилі у товариському матчі.

Про інцидент пише GFFN, передає Новини.LIVE.

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Після матчу команда зупинилася в готелі Sofitel, де й влаштували вечірку кілька гравців. У підсумку посеред ночі постояльці викликали поліцію.

Вечірка з алкоголем та звеселяючим газом

Як пише видання, троє гравців збірної вирішили відзначити перемогу алкоголем і звеселяючим газом. Їхня вечірка заважала іншим відвідувачам готелю і ті звернулися у поліцію.

Імена гравців не називають, проте повідомляють, що вони поводилися агресивно і зухвало, відмовлялися вимкнути гучну музику і були в стані сильного сп'яніння.

FRANCE 🇫🇷 3-2 🇨🇱 CHILI



C’EST TERMINÉ ! LES BLEUS S’IMPOSENT FACE AU CHILI !! 🤩#CôtéFoot pic.twitter.com/mFsga8DN7C — OnaTousunCôtéFoot ⚽️ (@tousuncotefoot) March 26, 2024

Зазначимо, що продажі звеселяючого газу (закису азоту) було заборонено у Франції 2021 року через підозри в тому, що він призводить до серйозних неврологічних проблем.

Додамо, що французи перемогли Чилі із рахунком 3:2. Голами відзначились Фофана, Коло Муані та Жиру.

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