Игроки сборной Франции попали в скандал с полицией

Сборная Франции Фото: Twitter/ActuL1_

Игроки сборной Франции чуть не попали в полицейское отделение. Произошло это после победы над сборной Чили в товарищеском матче.

Об инциденте пишет GFFN, передает Новини.LIVE.

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После матча команда остановилась в отеле Sofitel, где устроили вечеринку несколько игроков. В итоге посреди ночи постояльцы вызвали полицию.

Вечеринка с алкоголем и ''веселящим газом''

Как пишет издание, трое игроков сборной решили отметить победу алкоголем и ''веселящим газом''. Их вечеринка мешала другим посетителям гостиницы, и те обратились в полицию.

Имена игроков не называют, однако сообщают, что они вели себя агрессивно и вызывающе, отказывались выключить громкую музыку и были в состоянии сильного опьянения.

FRANCE 🇫🇷 3-2 🇨🇱 CHILI



C'EST TERMINÉ! LES BLEUS S'IMPOSENT FACE AU CHILI !! 🤩 #CôtéFoot pic.twitter.com/mFsga8DN7C — OnaTousunCôtéFoot ⚽️ (@tousuncotefoot) March 26, 2024

Отметим, что продажа ''веселящего газа'' была запрещена во Франции в 2021 году из-за подозрений в том, что он приводит к серьезным неврологическим проблемам.

Добавим, что французы одолели Чили со счетом 3:2. Голами отличились Фофана, Круг Муани и Жира.

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