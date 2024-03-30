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Игроки сборной Франции попали в скандал с полицией

30 марта 2024 16:59
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Игроки сборной Франции попали в скандал с полицией
Сборная Франции Фото: Twitter/ActuL1_
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Игроки сборной Франции чуть не попали в полицейское отделение. Произошло это после победы над сборной Чили в товарищеском матче.

Об инциденте пишет GFFN, передает Новини.LIVE.

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После матча команда остановилась в отеле Sofitel, где устроили вечеринку несколько игроков. В итоге посреди ночи постояльцы вызвали полицию.

Вечеринка с алкоголем и ''веселящим газом''

Как пишет издание, трое игроков сборной решили отметить победу алкоголем и ''веселящим газом''. Их вечеринка мешала другим посетителям гостиницы, и те обратились в полицию.

Имена игроков не называют, однако сообщают, что они вели себя агрессивно и вызывающе, отказывались выключить громкую музыку и были в состоянии сильного опьянения.

Отметим, что продажа ''веселящего газа'' была запрещена во Франции в 2021 году из-за подозрений в том, что он приводит к серьезным неврологическим проблемам.

Добавим, что французы одолели Чили со счетом 3:2. Голами отличились Фофана, Круг Муани и Жира.

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полиция
Чили
Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
Оливье Жиру

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