Игроки сборной Франции попали в скандал с полицией
Игроки сборной Франции чуть не попали в полицейское отделение. Произошло это после победы над сборной Чили в товарищеском матче.
Об инциденте пишет GFFN, передает Новини.LIVE.
После матча команда остановилась в отеле Sofitel, где устроили вечеринку несколько игроков. В итоге посреди ночи постояльцы вызвали полицию.
Вечеринка с алкоголем и ''веселящим газом''
Как пишет издание, трое игроков сборной решили отметить победу алкоголем и ''веселящим газом''. Их вечеринка мешала другим посетителям гостиницы, и те обратились в полицию.
Имена игроков не называют, однако сообщают, что они вели себя агрессивно и вызывающе, отказывались выключить громкую музыку и были в состоянии сильного опьянения.
FRANCE 🇫🇷 3-2 🇨🇱 CHILI— OnaTousunCôtéFoot ⚽️ (@tousuncotefoot) March 26, 2024
C'EST TERMINÉ! LES BLEUS S'IMPOSENT FACE AU CHILI !! 🤩 #CôtéFoot pic.twitter.com/mFsga8DN7C
Отметим, что продажа ''веселящего газа'' была запрещена во Франции в 2021 году из-за подозрений в том, что он приводит к серьезным неврологическим проблемам.
Добавим, что французы одолели Чили со счетом 3:2. Голами отличились Фофана, Круг Муани и Жира.
Напомним, Лунин готовится к смене клуба — детали трансфера.
Гвардиола принял решение уйти из "Манчестер Сити" — что известно.
Сборная Украины в сравнении с образцом пятилетней давности существенно выросла в цене.
Барселона предложила 17-летнему юниору контракт с клаусулой в 1 млрд евро
Джокович чуть не стал жертвой шантажа со стороны известной модели.
Читайте Новини.LIVE!