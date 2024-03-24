Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Кроос отдал ассист на восьмой секунде в матче с Францией arrow

Кроос отдал ассист на восьмой секунде в матче с Францией

24 марта 2024 10:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Кроос отдал ассист на восьмой секунде в матче с Францией
Сборная Германии. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Сборная Франции хотела взять реванш дома за поражение полугодичной давности немцам в Дортмунде. Но получили гол уже на 1-й минуте, участие в котором принял вернувшийся в бундестим Тони Кроос.

Подробности товарищеского матча в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

В центре поля ввели мяч в игру немцы, и сразу же Кроос отметил свое возвращение в ряды национальной сборной голевым пасом на Вирца, который уже на восьмой секунде отличился дальним выстрелом под перекладину.

Далее хозяева предприняли попытки отыграться, однако оборона подопечных Юлиана Нагельсманна не давала Килиану Мбаппе и компании шансов на гол.

Еще один удачный дебют тайма

А вот немцы во втором тайме уже забили второй раз. Это произошло на 49-й минуте, когда сначала Вирц запустил Мусиалу до левого фланга штрафной, а тот потом выкатил на пустые для Гаверца.

В оставшееся время французы делали все что только было в их силах, чтобы отыграться, однако это было бесполезно. "Бундестим" очень уверенно обыграла вице-чемпионов мира.

Напомним, "Ливерпуль" исполнил мечту известного тренера — у него последняя стадия рака.

На турнире в Майами Калинина сенсационно выбила вторую ракетку мира Соболенко.

Умер известный украинский тренер, работавший с оккупантами после аннексии Крыма.

Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно.

Тренер "Черноморца" сделал первое заявление после побега в США.

Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
Дидье Дешам
Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
товарищеские матчи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ