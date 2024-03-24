Кроос отдал ассист на восьмой секунде в матче с Францией

Сборная Германии. Фото: Reuters

Сборная Франции хотела взять реванш дома за поражение полугодичной давности немцам в Дортмунде. Но получили гол уже на 1-й минуте, участие в котором принял вернувшийся в бундестим Тони Кроос.

Подробности товарищеского матча в материале Новини.LIVE.

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В центре поля ввели мяч в игру немцы, и сразу же Кроос отметил свое возвращение в ряды национальной сборной голевым пасом на Вирца, который уже на восьмой секунде отличился дальним выстрелом под перекладину.

Далее хозяева предприняли попытки отыграться, однако оборона подопечных Юлиана Нагельсманна не давала Килиану Мбаппе и компании шансов на гол.

Еще один удачный дебют тайма

А вот немцы во втором тайме уже забили второй раз. Это произошло на 49-й минуте, когда сначала Вирц запустил Мусиалу до левого фланга штрафной, а тот потом выкатил на пустые для Гаверца.

В оставшееся время французы делали все что только было в их силах, чтобы отыграться, однако это было бесполезно. "Бундестим" очень уверенно обыграла вице-чемпионов мира.

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