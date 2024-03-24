Кроос віддав асист на восьмій секунді у матчі з Францією

Збірна Німеччини. Фото: Reuters

Збірна Франції хотіла взяти реванш вдома за поразку піврічної давнини німцям у Дортмунді. Але натомість отримали гол вже на 1-й хвилині, участь в якому прийняв повернувшийся в бундестім Тоні Кроос.

Подробиці товариського матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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У центрі поля ввели м’яч у гру німці, і одразу ж Кроос відзначив своє повернення до лав національної збірної гольовим пасом на Вірца, який уже на восьмій секунді відзначився дальнім пострілом під поперечину.

Далі господарі почали спроби відігратися, проте оборона підопічних Юліана Нагельсманна не давала Кіліану Мбаппе та компанії шансів на гол.

Ще один вдалий дебют тайму

А от німці у другому таймі вже забили вдруге. Це сталось на 49 хвилині, коли спочатку Вірц запустив Мусіалу до лівого флангу штрафного, а той потім викотив на порожні для Гаверца.

У час, що залишився, французи робили все що тільки було в їх силах, щоб відігратися, проте це було марно. "Бундестім" дуже впевнено обіграла віце-чемпіонів світу.

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