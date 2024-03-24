Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Кроос віддав асист на восьмій секунді у матчі з Францією arrow

Кроос віддав асист на восьмій секунді у матчі з Францією

24 березня 2024 10:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Кроос віддав асист на восьмій секунді у матчі з Францією
Збірна Німеччини. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Збірна Франції хотіла взяти реванш вдома за поразку піврічної давнини німцям у Дортмунді. Але натомість отримали гол вже на 1-й хвилині, участь в якому прийняв повернувшийся в бундестім Тоні Кроос.

Подробиці товариського матчу в матеріалі Новини.LIVE. 

Читайте також:

У центрі поля ввели м’яч у гру німці, і одразу ж Кроос відзначив своє повернення до лав національної збірної гольовим пасом на Вірца, який уже на восьмій секунді відзначився дальнім пострілом під поперечину.

Далі господарі почали спроби відігратися, проте оборона підопічних Юліана Нагельсманна не давала Кіліану Мбаппе та компанії шансів на гол. 

Ще один вдалий дебют тайму

А от німці у другому таймі вже забили вдруге. Це сталось на 49 хвилині, коли спочатку Вірц запустив Мусіалу до лівого флангу штрафного, а той потім викотив на порожні для Гаверца.

У час, що залишився, французи робили все що тільки було в їх силах, щоб відігратися, проте це було марно. "Бундестім" дуже впевнено обіграла віце-чемпіонів світу.

Нагадаємо, "Ліверпуль" здійснив мрію відомого тренера — у нього остання стадія раку.

На турнірі у Маямі Калініна сенсаційно вибила другу ракетку світу Соболенко.

Помер відомий український тренер, який працював з окупантами після анексії Криму.

Мудрик піде з "Челсі" наприкінці сезону — що відомо.

Тренер "Чорноморця" зробив першу заяву після втечі до США.

Кіліан Мбаппе
Збірна Франції з футболу
Дідьє Дешам
Збірна Німеччини з футболу
Юліан Нагельсманн
товариські матчі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ