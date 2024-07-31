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Гравця київського Динамо з криком від болю госпіталізували просто зі стадіону у Белграді — відео

31 липня 2024 23:41
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Динамо перемогло в Сербії, але втратило Дячука через травму
Максима Дячука забрали з поля. Фото: "Динамо" Київ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У рамках матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" обіграло сербський "Партизан" з рахунком 3:0. У першій грі у Польщі українці виграли 6:2.

Під час матчу тяжкої травми зазнав український захисник "Динамо" Максим Дячук, повідомив портал Новини.LIVE.

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Інцидент із травмою Дячука трапився на початку другого тайму. У боротьбі за м'яч на другому поверсі Дячук з усією амплітудою впав на плече.

Після падіння Дячук сильно кричав від болю та не міг йти пішки за межі поля. Довелося викликати медичний автомобіль та відвозити футболіста до швидкої допомоги для госпіталізації.

Максим Дячук
Максим Дячук. Фото: "Динамо"

Після перемоги "Динамо" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє проти шотландського "Рейнджерса".

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футбол Ліга чемпіонів Динамо Максим Дячук

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