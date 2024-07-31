Динамо победило в Сербии, но потеряло Дячука из-за травмы

Игрока киевского Динамо с криком от боли госпитализировали прямо со стадиона в Белграде — видео
В рамках ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" обыграло сербский "Партизан" со счетом 3:0. В первой игре в Польше украинцы выиграли 6:2.
Во время матча тяжелую травму получил украинский защитник "Динамо" Максим Дячук, сообщил портал Новини.LIVE.
Тяжелая травма Дячука
Инцидент с травмой Дячука случился в начале второго тайма. В борьбе за мяч на втором этаже Дячук со всей амплитудой упал на плечо.
После падения Дячук сильно кричал от боли и не мог идти пешком за пределы поля. Пришлось вызывать медицинский автомобиль и увозить футболиста к скорой помощи для госпитализации.
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