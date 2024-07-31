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Игрока киевского Динамо с криком от боли госпитализировали прямо со стадиона в Белграде — видео

31 июля 2024 23:41
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Динамо победило в Сербии, но потеряло Дячука из-за травмы
Максима Дячука увезли с поля. Фото: "Динамо" Киев
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В рамках ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" обыграло сербский "Партизан" со счетом 3:0. В первой игре в Польше украинцы выиграли 6:2.

Во время матча тяжелую травму получил украинский защитник "Динамо" Максим Дячук, сообщил портал Новини.LIVE.

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Тяжелая травма Дячука

Инцидент с травмой Дячука случился в начале второго тайма. В борьбе за мяч на втором этаже Дячук со всей амплитудой упал на плечо.

После падения Дячук сильно кричал от боли и не мог идти пешком за пределы поля. Пришлось вызывать медицинский автомобиль и увозить футболиста к скорой помощи для госпитализации.

Максим Дячук
Максим Дячук. Фото: "Динамо"

После победы "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет против шотландского "Рейнджерса".

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футбол Лига чемпионов Динамо Максим Дячук

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