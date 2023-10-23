Грецькі вболівальники відправили футболіста до лікарні прямо під час матчу
У рамках восьмого туру чемпіонату Греції з футболу відбувся один із центральних поєдинків першої половини сезону. "Олімпіакос" прийняв конкурента у боротьбі за золоті медалі.
Матч із "Панатинаїкосом" було зупинено після скандальної події, повідомляє O Jogo.
Поєдинок двох грецьких грандів було зупинено на початку другого тайму. Причиною цього став інцидент, який стався поряд з футбольним полем. Один із футболістів афінської команди отримав серйозну травму.
Що сталося у грецькому дербі
Лівий захисник "Панатинаїкоса" Хуан Карлос Перес Лопес "Хуанкар" розминався біля бічної лінії та готувався до виходу на заміну. У цей момент хтось з уболівальників кинув на поле петарду. Вона впала і вибухнула поряд із Хуанкаром.
Медичній бригаді "Панатинаїкоса" довелося надати гравцю допомогу, після чого його терміново доправили до найближчої лікарні. Футболісти афінського клубу та тренерський штаб відразу ж після інциденту пішли у роздягальню. Матч було зупинено.
Команди встигли забити по голу у ворота один одного. На 28-й хвилині рахунок відкрив футболіст "Панатінаїкоса" Вагіаннідіс, на 48-й хвилині м'яч у відповідь забив Камара з "Олімпіакоса".
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