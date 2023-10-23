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Греческие болельщики отправили футболиста в больницу прямо во время матча

23 октября 2023 12:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Греческие болельщики отправили футболиста в больницу прямо во время матча
Игроки "Панатинаикоса" празднуют гол. Фото: instagram.com/juankarperezofficial/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках восьмого тура чемпионата Греции по футболу состоялся один из центральных поединков первой половины сезона. "Олимпиакос" принял конкурента в борьбе за золотые медали. 

Матч с "Панатинаикосом" был остановлен после скандального происшествия, сообщает O Jogo.  

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Поединок двух греческих грандов был остановлен в начале второго тайма. Причиной тому послужил инцидент, который произошел рядом с футбольным полем. Один из футболистов афинской команды получил серьезную травму. 

Хуанкар
Хуанкар на поле. Фото: instagram.com/juankarperezofficial/

Что случилось в греческом дерби 

Левый защитник "Панатинаикоса" Хуан Карлос Перес Лопес "Хуанкар" разминался возле боковой линии и готовился к выходу на замену. В этот момент кто-то из болельщиков бросил на поле петарду. Она упала и взорвалась рядом с Хуанкаром. 

Медицинской бригаде "Панатинаикоса" пришлось оказать игроку помощь, после чего его срочно доставили в ближайшую больницу. Футболисты афинского клуба и тренерский штаб сразу же после инцидента ушли в раздевалку. Матч был остановлен. 

Команды успели забить по голу в ворота друг друга. На 28-й минуте счет открыл футболист "Панатинаикоса" Вагианнидис, на 48-й минуте ответный мяч забил Камара из "Олимпиакоса". 

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