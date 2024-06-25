Роман Григорчук залишає Чорноморець заради азербайджанского Нефтчі

Григорчук найближчим часом покине Чорноморець — тренер поїде з України
"Чорноморець" до наступного сезону готуватиме не головний тренер Роман Григорчук. Спеціаліст знайшов собі нову команду.
Про це повідомив український інсайдер Ігор Бурбас в Телеграм.
Григорчук тренуватиме за кордоном
За інформацією джерела, Григорчук мав везти "Чорноморець" на тренувальний збір та планував підписати новий контракт з одеситами. При цьому тренера в останній момент перехопив азербайджанський "Нефтчі".
Джерела підтвердили факт перемовин та майже вирішене питання щодо нового місця роботи.
"Ще кілька днів тому у фахівця були плани залишитися в Одесі і продовжити тренувати "Чорноморець". Григорчук сам вів комплектацію команди і особисто запрошував футболістів в Одесу. І от такий поворот", — написав Бурбас.
Зазначимо, що Григорчук з 2014 по 2018 роки тренував в Азербайджані "Габалу", з якою двічі був срібним призером чемпіонату країни, ще два рази вигравав бронзові медалі.
У 2022 році тренер повернувся у "Чорноморець", але успішним цей період не став, оскільки команда часто боролась за виживання.
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