Роман Григорчук залишає Чорноморець заради азербайджанского Нефтчі

Головний тренер "Чорноморця" Роман Григорчук. Фото: "Чорноморець"

"Чорноморець" до наступного сезону готуватиме не головний тренер Роман Григорчук. Спеціаліст знайшов собі нову команду.

Про це повідомив український інсайдер Ігор Бурбас в Телеграм.

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Григорчук тренуватиме за кордоном

За інформацією джерела, Григорчук мав везти "Чорноморець" на тренувальний збір та планував підписати новий контракт з одеситами. При цьому тренера в останній момент перехопив азербайджанський "Нефтчі".

Джерела підтвердили факт перемовин та майже вирішене питання щодо нового місця роботи.

"Ще кілька днів тому у фахівця були плани залишитися в Одесі і продовжити тренувати "Чорноморець". Григорчук сам вів комплектацію команди і особисто запрошував футболістів в Одесу. І от такий поворот", — написав Бурбас.

Зазначимо, що Григорчук з 2014 по 2018 роки тренував в Азербайджані "Габалу", з якою двічі був срібним призером чемпіонату країни, ще два рази вигравав бронзові медалі.

У 2022 році тренер повернувся у "Чорноморець", але успішним цей період не став, оскільки команда часто боролась за виживання.

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