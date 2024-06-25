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Григорчук найближчим часом покине Чорноморець — тренер поїде з України

25 червня 2024 17:53
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Агабекян Карен
редактор
Роман Григорчук залишає Чорноморець заради азербайджанского Нефтчі
Головний тренер "Чорноморця" Роман Григорчук. Фото: "Чорноморець"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Чорноморець" до наступного сезону готуватиме не головний тренер Роман Григорчук. Спеціаліст знайшов собі нову команду.

Про це повідомив український інсайдер Ігор Бурбас в Телеграм.

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Роман Григорчук. Фото: "Чорноморець"

Григорчук тренуватиме за кордоном

За інформацією джерела, Григорчук мав везти "Чорноморець" на тренувальний збір та планував підписати новий контракт з одеситами. При цьому тренера в останній момент перехопив азербайджанський "Нефтчі".

Джерела підтвердили факт перемовин та майже вирішене питання щодо нового місця роботи.

"Ще кілька днів тому у фахівця були плани залишитися в Одесі і продовжити тренувати "Чорноморець". Григорчук сам вів комплектацію команди і особисто запрошував футболістів в Одесу. І от такий поворот", — написав Бурбас.

Зазначимо, що Григорчук з 2014 по 2018 роки тренував в Азербайджані "Габалу", з якою двічі був срібним призером чемпіонату країни, ще два рази вигравав бронзові медалі.

У 2022 році тренер повернувся у "Чорноморець", але успішним цей період не став, оскільки команда часто боролась за виживання.

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футбол
Чорноморець
УПЛ
Роман Григорчук

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