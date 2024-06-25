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Григорчук в ближайшее время покинет Черноморец — тренер уедет из Украины

25 июня 2024 17:53
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Роман Григорчук покинет Черноморец ради азербайджанского Нефтчи
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук. Фото: "Черноморец"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Черноморец" к следующему сезону будет готовить не главный тренер Роман Григорчук. Специалист нашел себе новую команду.

Об этом сообщил украинский инсайдер Игорь Бурбас в Телеграм.

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Роман Григорчук. Фото: "Черноморец"

Григорчук будет тренировать за границей

По информации источника, Григорчук должен был везти "Черноморец" на тренировочный сбор и планировал подписать новый контракт с одесситами. При этом тренера в последний момент перехватил азербайджанский "Нефтчи".

Источники подтвердили факт переговоров и почти решенный вопрос о новом месте работы.

"Еще несколько дней назад у специалиста были планы остаться в Одессе и продолжить тренировать "Черноморец". Григорчук сам вел комплектацию команды и лично приглашал футболистов в Одессу. И вот такой поворот", — написал Бурбас.

Отметим, что Григорчук с 2014 по 2018 год тренировал в Азербайджане "Габалу", с которой дважды был серебряным призером чемпионата страны, еще два раза выигрывал бронзовые медали.

В 2022 году тренер вернулся в "Черноморец", но успешным этот период не стал, поскольку команда часто боролась за выживание.

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футбол
Черноморец
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