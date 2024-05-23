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Григорчук принял решение по поводу ухода из Черноморца — что известно

23 мая 2024 11:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Григорчук принял решение по поводу ухода из Черноморца — что известно
Роман Григорчук управляет тренировкой команды. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук не ведет переговоры с другими клубами. Он хочет сохранить собственный пост и начать следующий сезон во главе "моряков".

В услугах Григорчука заинтересовано сразу несколько украинских клубов, сообщает Sport.ua

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В последнее время активизировались слухи о том, что 59-летний Роман Григорчук может сменить клуб во время летнего межсезонья. В прессе были названы клубы, которые интересуются опытным наставником. Речь идет о "Полесье", ЛНЗ и "Колосе". 

Роман Григорчук
Роман Григорчук во время матча УПЛ. Фото: УНИАН

Григорчук останется в Одессе 

Контракт тренера с "Черноморцем", который он возглавил в конце 2021 года, закончится через несколько недель. Специалист отказывается отвечать на вопросы о продлении соглашения. Такая позиция и породила слухи о его возможном уходе. 

Однако согласно информации журналистов, новый контракт с "Черноморцем" все же будет подписан. Григорчук не собирается менять команду, так как его все устраивает в Одессе. Он собирается остаться в этом городе. 

В сезоне 2023/2024 "Черноморцу" осталось сыграть против "Днепра-1". Перед стартом финального тура одесситы занимают 10 место в турнирной таблице. 

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спорт
футбол
Черноморец
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Роман Григорчук

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