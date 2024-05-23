Григорчук принял решение по поводу ухода из Черноморца — что известно

Роман Григорчук управляет тренировкой команды. Фото: УНИАН

Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук не ведет переговоры с другими клубами. Он хочет сохранить собственный пост и начать следующий сезон во главе "моряков".

В услугах Григорчука заинтересовано сразу несколько украинских клубов, сообщает Sport.ua.

Читайте также:

В последнее время активизировались слухи о том, что 59-летний Роман Григорчук может сменить клуб во время летнего межсезонья. В прессе были названы клубы, которые интересуются опытным наставником. Речь идет о "Полесье", ЛНЗ и "Колосе".

Роман Григорчук во время матча УПЛ. Фото: УНИАН

Григорчук останется в Одессе

Контракт тренера с "Черноморцем", который он возглавил в конце 2021 года, закончится через несколько недель. Специалист отказывается отвечать на вопросы о продлении соглашения. Такая позиция и породила слухи о его возможном уходе.

Однако согласно информации журналистов, новый контракт с "Черноморцем" все же будет подписан. Григорчук не собирается менять команду, так как его все устраивает в Одессе. Он собирается остаться в этом городе.

В сезоне 2023/2024 "Черноморцу" осталось сыграть против "Днепра-1". Перед стартом финального тура одесситы занимают 10 место в турнирной таблице.

Напомним, Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану.

"Реал" нашел замену Тони Кроосу — речь идет о звезде футбола.

Мудрик может уйти из "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.

Мудрик узнал, кто возглавит "Челси".

Флик отказался от работы в "Челси", чтобы возглавить "Барселону".