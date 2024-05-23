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Григорчук ухвалив рішення щодо виходу з Чорноморця — що відомо

23 травня 2024 11:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Григорчук ухвалив рішення щодо виходу з Чорноморця — що відомо
Роман Григорчук керує тренуванням команди. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер одеського "Чорноморця" Роман Григорчук не веде переговорів з іншими клубами. Він хоче зберегти власну посаду і розпочати наступний сезон на чолі "моряків".

У послугах Григорчука зацікавлено одразу декілька українських клубів, повідомляє Sport.ua.

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Останнім часом активізувалися чутки, що 59-річний Роман Григорчук може змінити клуб під час літнього міжсезоння. У пресі було названо клуби, які цікавляться досвідченим наставником. Йдеться про "Полісся", ЛНЗ та "Колос".

Роман Григорчук
Роман Григорчук під час матчу УПЛ. Фото: УНІАН

Григорчук залишиться в Одесі

Контракт тренера з "Чорноморцем", який він очолив наприкінці 2021 року, закінчиться за декілька тижнів. Фахівець відмовляється відповідати на питання щодо продовження угоди. Така позиція і породила чутки про його можливий догляд.

Однак згідно з інформацією журналістів, новий контракт з "Чорноморцем" все ж таки буде підписано. Григорчук не збирається міняти команду, бо його все влаштовує в Одесі. Він збирається залишитися у цьому місті.

У сезоні 2023/2024 "Чорноморцю" залишилося зіграти проти "Дніпра-1". Перед стартом фінального туру одесити посідають 10 місце у турнірній таблиці.

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спорт
футбол
Чорноморець
тренер
Роман Григорчук

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