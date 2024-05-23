Григорчук ухвалив рішення щодо виходу з Чорноморця — що відомо

Роман Григорчук керує тренуванням команди. Фото: УНІАН

Головний тренер одеського "Чорноморця" Роман Григорчук не веде переговорів з іншими клубами. Він хоче зберегти власну посаду і розпочати наступний сезон на чолі "моряків".

У послугах Григорчука зацікавлено одразу декілька українських клубів, повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

Останнім часом активізувалися чутки, що 59-річний Роман Григорчук може змінити клуб під час літнього міжсезоння. У пресі було названо клуби, які цікавляться досвідченим наставником. Йдеться про "Полісся", ЛНЗ та "Колос".

Роман Григорчук під час матчу УПЛ. Фото: УНІАН

Григорчук залишиться в Одесі

Контракт тренера з "Чорноморцем", який він очолив наприкінці 2021 року, закінчиться за декілька тижнів. Фахівець відмовляється відповідати на питання щодо продовження угоди. Така позиція і породила чутки про його можливий догляд.

Однак згідно з інформацією журналістів, новий контракт з "Чорноморцем" все ж таки буде підписано. Григорчук не збирається міняти команду, бо його все влаштовує в Одесі. Він збирається залишитися у цьому місті.

У сезоні 2023/2024 "Чорноморцю" залишилося зіграти проти "Дніпра-1". Перед стартом фінального туру одесити посідають 10 місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

"Реал" знайшов заміну Тоні Кроосу — йдеться про зірку футболу.

Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

Мудрик дізнався, хто очолить "Челсі".

Флік відмовився від роботи в "Челсі", щоб очолити "Барселону".