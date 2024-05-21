Григорчук піде з Чорноморця до відомого українського клубу

Роман Григорчук спостерігає за грою "Чорноморця". Фото: УНІАН

Керівництво одеського "Чорноморця" не зможе утримати у команді Романа Григорчука. У послугах досвідченого тренера зацікавлено кілька українських клубів.

Став відомий головний претендент на Григорчука, повідомляє "ТаТоТаке".

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Тренер "Чорноморця" Роман Григорчук залишається одним із найбільш затребуваних українських фахівців. Ним цікавляться "Полісся" та "Верес". Останнім часом з'явилася інформація, що 59-річний тренер "моряків" може очолити ЛНЗ.

Роман Григорчук під час виконання Гімну України. Фото: УНІАН

Переїзд Григорчука до Черкас

У ЛНЗ не впевнені у доцільності продовження контракту із нинішнім тренерським штабом. Олег Дулуб очолив команду наприкінці літа минулого року. Він зумів підняти її на сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.

Контракт Дулуба із ЛНЗ діє до літа цього року. Григорчук може замінити його у клубі з Черкас уже за кілька тижнів у разі, якщо переговори з ним виявляться вдалими.

За тур до фінішу цього сезону "Чорноморець" посідає 10 місце у турнірній таблиці.

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