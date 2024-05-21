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Григорчук піде з Чорноморця до відомого українського клубу

21 травня 2024 13:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Григорчук піде з Чорноморця до відомого українського клубу
Роман Григорчук спостерігає за грою "Чорноморця". Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво одеського "Чорноморця" не зможе утримати у команді Романа Григорчука. У послугах досвідченого тренера зацікавлено кілька українських клубів.

Став відомий головний претендент на Григорчука, повідомляє "ТаТоТаке".

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Тренер "Чорноморця" Роман Григорчук залишається одним із найбільш затребуваних українських фахівців. Ним цікавляться "Полісся" та "Верес". Останнім часом з'явилася інформація, що 59-річний тренер "моряків" може очолити ЛНЗ.

Роман Григорчук
Роман Григорчук під час виконання Гімну України. Фото: УНІАН

Переїзд Григорчука до Черкас

У ЛНЗ не впевнені у доцільності продовження контракту із нинішнім тренерським штабом. Олег Дулуб очолив команду наприкінці літа минулого року. Він зумів підняти її на сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.

Контракт Дулуба із ЛНЗ діє до літа цього року. Григорчук може замінити його у клубі з Черкас уже за кілька тижнів у разі, якщо переговори з ним виявляться вдалими.

За тур до фінішу цього сезону "Чорноморець" посідає 10 місце у турнірній таблиці.

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спорт
футбол
Чорноморець
тренер
ЛНЗ
Роман Григорчук

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