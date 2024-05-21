Григорчук піде з Чорноморця до відомого українського клубу
Керівництво одеського "Чорноморця" не зможе утримати у команді Романа Григорчука. У послугах досвідченого тренера зацікавлено кілька українських клубів.
Став відомий головний претендент на Григорчука, повідомляє "ТаТоТаке".
Тренер "Чорноморця" Роман Григорчук залишається одним із найбільш затребуваних українських фахівців. Ним цікавляться "Полісся" та "Верес". Останнім часом з'явилася інформація, що 59-річний тренер "моряків" може очолити ЛНЗ.
Переїзд Григорчука до Черкас
У ЛНЗ не впевнені у доцільності продовження контракту із нинішнім тренерським штабом. Олег Дулуб очолив команду наприкінці літа минулого року. Він зумів підняти її на сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.
Контракт Дулуба із ЛНЗ діє до літа цього року. Григорчук може замінити його у клубі з Черкас уже за кілька тижнів у разі, якщо переговори з ним виявляться вдалими.
За тур до фінішу цього сезону "Чорноморець" посідає 10 місце у турнірній таблиці.
Нагадаємо, Лунін більше не зіграє цього сезону — Анчелотті ухвалив рішення.
У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.
Шовковський кардинально змінить склад "Динамо" — що відомо.
Бензема повертається до Європи — Карім уже обрав клуб.
Холіфілд пояснив, чим Усик його здивував у бою з Ф'юрі.
Лунін стане гравцем відомого клубу — "Реал" не зможе втримати українця.
Читайте Новини.LIVE!