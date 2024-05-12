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Олександрія зробила Кривбас бронзовим призером УПЛ, Чорноморець розгромив Металіст 1925

12 травня 2024 19:45
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Агабекян Карен
редактор
Олександрія зробила Кривбас бронзовим призером УПЛ, Чорноморець розгромив Металіст 1925
Матч "Олександрія" — "Дніпро-1". Фото: "Олександрія"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Українській прем'єр-лізі пройшли матчі 28 туру. У двох іграх "Олександрія" зіграла з "Дніпром-1", а "Чорноморець" протистояв "Металісту 1925".

Переможцями матчів стали "Чорноморець" та "Олександрія", повідомив портал Новини.LIVE.

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"Чорноморець" — "Металіст 1925"

Одеситам після принизливих поразок в останніх матчах була необхідна сатисфакція. Тому вони відігралися на нестабільному "Металісті 1925".

На 45-й хвилині рахунок відкрив Васильєв. Перший його удар відбив Мозіль, а на добивання воротар уже не відреагував.

На початку другого тайму одесити ще двічі забили. Спочатку після подачі з флангу Штогрін збільшив перевагу. Потім Бадібанга точно зіграв у центр штрафного майданчика на Бойчука і той не схибив.

"Чорноморець" — "Металіст 1925" — 3:0

Голи: Васильєв, 45, Штогрін, 52, Бойчук, 59

"Чорноморець": Варакута, Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару, Бойчук (Кузик, 71), Васильєв, Шпорн (Присяжнюк, 88), Бадібанга, Авагімян (Шаповал, 88), Штогрін (Зе, 88).

"Металіст 1925": Мозіль, Безуглий, Імереков, Фаріна, Капінус, Юсов (Фрімпонг, 60), Обіная (Вачіберадзе, 55), Габелок, Гармаш (Курило, 24), Сидоров, Борячук (Бичек, 60).

Попередження: Салюк — Обина, Курило

"Олександрія" — "Дніпро-1"

Для "Олександрії" та "Дніпра-1" минулий матч був дуже важливим, оскільки одні змагаються за виживання, а другі намагаються зберегти місце в зоні єврокубків і до початку гри мали шанси на бронзові медалі.

Результат поєдинку на 18-й хвилині вирішив футболіст "Олександрії" Безерра, який пробив головою з відскоку. М'яч летів у ворота і був би його гоном, але Шестаков на фінальному етапі сам заніс м'яч у ворота. Спочатку цей м'яч не зарахували, оскільки бічний суддя побачив офсайд, але після восьми хвилин перегляду ВАР рахунок на табло було відкрито.

Поразка "Дніпра-1" автоматично зробила "Кривбас" бронзовим медалістом УПЛ.

"Олександрія" — "Дніпро-1" — 1:0

Гол: Шостак, 18

"Олександрія": Шевченко, Скорко, Кампуш, Копіна, Мартинюк, Калюжний, Михайленко, Кулаковський (Костишин, 59), Шостак (Сігєєв, 67), Ковалець (Кравченко, 85), Безерра (Погорілий, 68).

"Дніпро-1": Волинець, Адамюк, Сваток, Сарапій, Пасіч (Третьяков, 61), Бабенко, Рубчинський (Когут, 80), Мірошниченко (Льоднєв, 46), Очеретько, Гаджієв (Піхалонок, 57), Філіппов (Ківінда) .

Попередження: Шевченко — Ківінда, Сарапій.

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Чорноморець
УПЛ
Дніпро-1
Олександрія
ФК Металіст 1925

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