Шахтар переміг Динамо і став чемпіоном у матчі з пенальті, бійкою та червоними картками

Георгій Судаков приніс перемогу над "Динамо" Фото: "Шахтар"

У Львові в рамках 28 туру Української прем'єр-ліги завершився центральний матч другої половини сезону. У ньому донецький "Шахтар" прийняв київське "Динамо".

"Шахтар" переміг із рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Шахтар" — "Динамо"

Донецький "Шахтар" дуже активно розпочав матч та протягом 15 хвилин не випускав киян на свою половину поля. При цьому небезпеки біля воріт "Динамо" не було, адже гості блокували удари по воротах.

Коли "Динамо" змогло вирватися в атаку, то одразу Кабаєв небезпечно пробив по воротах — Різнику довелося відбивати м'яч у стрибку.

Перший гол у матчі "Шахтар" забив на 33-й хвилині з пенальті після гри рукою від Вівчаренка у своєму штрафному майданчику. З 11 метрів забив Судаков.

У другому таймі у "Динамо" вийшов на поле Ярмоленко, і картина гри змінилася, оскільки гості заволоділи перевагою. "Шахтар" при цьому почав грати на контратаках, але призвести до небезпечних ударів майже не вдавалося.

"Динамо" грало гостріше, але хороших моментів не було, а від решти "Шахтар" врятував Різник.

Після фінального свистка Егіналдо вирішив влаштувати бійку з Шапаренком, за що обидва отримали червоні картки. Лише після цього "Шахтар" відсвяткував своє 15-те чемпіонство.

"Шахтар" — "Динамо" — 1:0

Гол: Судаков, 33 (пен.)

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові (Ракіцький, 71) — Криськів — Зубков (Егіналду, 84), Бондаренко (Степаненко, 61), Судаков (Марлон, 84), Кевін — Сікан (Траоре, 61).

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко (Дубінчак, 88) — Бражко — Волошин (Ярмоленко, 46), Шапаренко, Буяльський (Шепелєв, 77), Кабаєв (Пономаренко, 88) — Ванат.

Попередження: Судаков, Матвієнко, Конопля — Ярмоленко, Шапаренко.

Видалення: після фінального свистка з поля за бійку видалили Егіналду та Шапаренко.

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