Шахтар проти Динамо — у першому таймі був гол із пенальті та всюдисущий Шапаренко

Микола Шапаренко у матчі із "Шахтарем". Фото: "Динамо"

У рамках 28-го туру Української прем'єр-ліги донецький "Шахтар" приймає київське "Динамо". Команди зіграли перший тайм.

Після 45 основних хвилин та двох доданих "гірники" ведуть з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Гірники" активніше розпочали матч, але небезпечних моментів не створили. Після перших 15 хвилин "Динамо" вдалося вирівняти гру і їх два небезпечні моменти були яскравішими, ніж у "Шахтаря".

"Шахтар" зміг відкрити рахунок на 33-й хвилині. Спочатку Сікан зльоту пробив у руку Вівчаренка, а потім після ВАР арбітр призначив пенальті. З точки Судаков розвів Бущана та м'яч.

Найкращим гравцем тайму однозначно став Шапаренко. Футболіста "Динамо" іноді намагаються зупинити по три футболісти "гірників" і не завжди виходить.

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