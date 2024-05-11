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Шахтар проти Динамо — у першому таймі був гол із пенальті та всюдисущий Шапаренко

11 травня 2024 19:02
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Агабекян Карен
редактор
Шахтар проти Динамо — у першому таймі був гол із пенальті та всюдисущий Шапаренко
Микола Шапаренко у матчі із "Шахтарем". Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 28-го туру Української прем'єр-ліги донецький "Шахтар" приймає київське "Динамо". Команди зіграли перший тайм.

Після 45 основних хвилин та двох доданих "гірники" ведуть з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Гірники" активніше розпочали матч, але небезпечних моментів не створили. Після перших 15 хвилин "Динамо" вдалося вирівняти гру і їх два небезпечні моменти були яскравішими, ніж у "Шахтаря".

"Шахтар" зміг відкрити рахунок на 33-й хвилині. Спочатку Сікан зльоту пробив у руку Вівчаренка, а потім після ВАР арбітр призначив пенальті. З точки Судаков розвів Бущана та м'яч.

Найкращим гравцем тайму однозначно став Шапаренко. Футболіста "Динамо" іноді намагаються зупинити по три футболісти "гірників" і не завжди виходить.

Нагадаємо, "Жироні" доведеться продати Циганкова — клуб назвав вартість гравця.

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футбол
ФК Шахтар
Динамо
УПЛ

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