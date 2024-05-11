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Шовковський залишив Ярмоленко в запасі — стартові склади Шахтаря та Динамо

11 травня 2024 17:30
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Агабекян Карен
редактор
Шовковський залишив Ярмоленко в запасі — стартові склади Шахтаря та Динамо
Олександр Шовковський та Андрій Ярмоленко перед матчем із "Шахтарем". Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 28-го туру Української прем'єр-ліги відбудеться центральний матч усієї другої половини сезону. "Шахтар" на "Львів Арені" прийматиме київське "Динамо".

Перед матчем команди оголосили стартові склади на матч, повідомив портал Новини.LIVE.

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Стартові склади на матч "Шахтар" — "Динамо"

"Шахтар": Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Криськів, Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевін, Сікан.

Запасні: Рудько, Траоре, Степаненко, Егіналду, Швед, Гочолеішвілі, Педріньо, Міроші, Назаріна, Марлон, Невертон, Ракицький.

"Динамо": Бущан, Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Ванат.

Запасні: Нещерет, Ярмоленко, Шепелєв, Андрієвський, Караваєв, Діалло, Михавко, Сирота, Царенко, Дубінчак, Беніто, Пономаренко.

На цю мить "Шахтар" випереджає "Динамо" у турнірній таблиці на чотири очки. Наразі киянам необхідно перемагати, щоб зберегти математичні шанси на титул.

У першому колі "Шахтар" обіграв "Динамо" з рахунком 1:0. Після того матчу пішов у відставку головний тренер киян Мірча Луческу.

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футбол
ФК Шахтар
Динамо
Андрій Ярмоленко
УПЛ

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