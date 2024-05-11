Шовковський залишив Ярмоленко в запасі — стартові склади Шахтаря та Динамо

Олександр Шовковський та Андрій Ярмоленко перед матчем із "Шахтарем". Фото: "Динамо"

У рамках 28-го туру Української прем'єр-ліги відбудеться центральний матч усієї другої половини сезону. "Шахтар" на "Львів Арені" прийматиме київське "Динамо".

Перед матчем команди оголосили стартові склади на матч, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Стартові склади на матч "Шахтар" — "Динамо"

"Шахтар": Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Криськів, Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевін, Сікан.

Запасні: Рудько, Траоре, Степаненко, Егіналду, Швед, Гочолеішвілі, Педріньо, Міроші, Назаріна, Марлон, Невертон, Ракицький.

"Динамо": Бущан, Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Ванат.

Запасні: Нещерет, Ярмоленко, Шепелєв, Андрієвський, Караваєв, Діалло, Михавко, Сирота, Царенко, Дубінчак, Беніто, Пономаренко.

На цю мить "Шахтар" випереджає "Динамо" у турнірній таблиці на чотири очки. Наразі киянам необхідно перемагати, щоб зберегти математичні шанси на титул.

У першому колі "Шахтар" обіграв "Динамо" з рахунком 1:0. Після того матчу пішов у відставку головний тренер киян Мірча Луческу.

Нагадаємо, "Жироні" доведеться продати Циганкова — клуб назвав вартість гравця.

Григорчук може піти з "Чорноморця" до іншого клубу УПЛ.

Куртуа замінить Луніна в основі "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів.

Новий претендент на Судакова готовий заплатити за гравця великі гроші — відома сума.

"Бенфіка" продасть Трубіна — голкіпер перейде у відомий клуб.