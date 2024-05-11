Шовковський залишив Ярмоленко в запасі — стартові склади Шахтаря та Динамо
У рамках 28-го туру Української прем'єр-ліги відбудеться центральний матч усієї другої половини сезону. "Шахтар" на "Львів Арені" прийматиме київське "Динамо".
Перед матчем команди оголосили стартові склади на матч, повідомив портал Новини.LIVE.
Стартові склади на матч "Шахтар" — "Динамо"
"Шахтар": Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Криськів, Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевін, Сікан.
Запасні: Рудько, Траоре, Степаненко, Егіналду, Швед, Гочолеішвілі, Педріньо, Міроші, Назаріна, Марлон, Невертон, Ракицький.
"Динамо": Бущан, Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Ванат.
Запасні: Нещерет, Ярмоленко, Шепелєв, Андрієвський, Караваєв, Діалло, Михавко, Сирота, Царенко, Дубінчак, Беніто, Пономаренко.
На цю мить "Шахтар" випереджає "Динамо" у турнірній таблиці на чотири очки. Наразі киянам необхідно перемагати, щоб зберегти математичні шанси на титул.
У першому колі "Шахтар" обіграв "Динамо" з рахунком 1:0. Після того матчу пішов у відставку головний тренер киян Мірча Луческу.
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