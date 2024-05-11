Шовковский оставил Ярмоленко в запасе — стартовые составы Шахтера и Динамо
В рамках 28-го тура Украинской премьер-лиги состоится центральный матч всей второй половины сезона. "Шахтер" на "Львов Арене" примет киевское "Динамо".
Перед матчем команды огласили стартовые составы на матч, сообщил портал Новини.LIVE.
Стартовые составы на матч "Шахтер" — "Динамо"
"Шахтер": Ризный, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Криськив, Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевин, Сикан.
Запасные: Рудько, Траоре, Степаненко, Эгиналду, Швед, Гочолеишвили, Педриньо, Мироши, Назарина, Марлон, Невертон, Ракицкий.
"Динамо": Бущан, Тимчик, Попов, Дячук, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ванат.
Запасные: Нещерет, Ярмоленко, Шепелев, Андриевский, Караваев, Диалло, Михавко, Сирота, Царенко, Дубинчак, Бенито, Пономаренко.
На текущий момент "Шахтер" опережает "Динамо" в турнирной таблице на четыре очка. На текущий момент киевлянам необходимо побеждать, чтобы сохранить математические шансы на титул.
В первом круге "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 1:0. После того матча ушел в отставку главный тренер киевлян Мирча Луческу.
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