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Шовковский оставил Ярмоленко в запасе — стартовые составы Шахтера и Динамо

11 мая 2024 17:30
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Агабекян Карен
редактор
Шовковский оставил Ярмоленко в запасе — стартовые составы Шахтера и Динамо
Александр Шовковский и Андрей Ярмоленко перед матчем с "Шахтером". Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 28-го тура Украинской премьер-лиги состоится центральный матч всей второй половины сезона. "Шахтер" на "Львов Арене" примет киевское "Динамо".

Перед матчем команды огласили стартовые составы на матч, сообщил портал Новини.LIVE.

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Стартовые составы на матч "Шахтер" — "Динамо"

"Шахтер": Ризный, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Криськив, Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевин, Сикан.

Запасные: Рудько, Траоре, Степаненко, Эгиналду, Швед, Гочолеишвили, Педриньо, Мироши, Назарина, Марлон, Невертон, Ракицкий.

"Динамо": Бущан, Тимчик, Попов, Дячук, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ванат.

Запасные: Нещерет, Ярмоленко, Шепелев, Андриевский, Караваев, Диалло, Михавко, Сирота, Царенко, Дубинчак, Бенито, Пономаренко.

На текущий момент "Шахтер" опережает "Динамо" в турнирной таблице на четыре очка. На текущий момент киевлянам необходимо побеждать, чтобы сохранить математические шансы на титул.

В первом круге "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 1:0. После того матча ушел в отставку главный тренер киевлян Мирча Луческу.

Напомним, "Жироне" придется продать Цыганкова — клуб назвал стоимость игрока.

Григорчук может уйти из "Черноморца" в другой клуб УПЛ.

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Новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.

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футбол
ФК Шахтер
Динамо
Андрей Ярмоленко
УПЛ

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