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Шахтер — Динамо в УПЛ — где и когда смотреть центральный матч чемпионата Украины

10 мая 2024 23:12
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Шахтер — Динамо в УПЛ — где и когда смотреть центральный матч чемпионата Украины
Тарас Степаненко. Фото: Шахтер
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В субботу 11 мая в УПЛ состоится центральный матч второго круга . Лидер "Шахтер" будет принимать "Динамо", занимающее второе место.

Как посмотреть прямую трансляцию битвы за чемпионство — в материале Новини.LIVE.

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В очередном "Украинском Классическом" на "Арене Львов" донецкий "Шахтер" будет принимать киевское "Динамо". Команды Марино Пушича и Александра Шовковского разделяют всего четыре очка.

Оба коллектива имеют победные серии и многое забивают.

Трансляция будет на УПЛ ТВ

Матч 28-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Шахтер" — "Динамо" состоится в субботу, 11 мая 2024 года, в 18:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новом канале УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Напомним, "Жироне" придется продать Цыганкова — клуб назвал стоимость игрока.

Григорчук может уйти из "Черноморца" в другой клуб УПЛ.

Куртуа заменит Лунина в основе "Реала" в финале Лиги чемпионов. 

Новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

ФК Шахтер
Динамо
УПЛ
Тарас Степаненко

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