Шахтер — Динамо в УПЛ — где и когда смотреть центральный матч чемпионата Украины

Тарас Степаненко. Фото: Шахтер

В субботу 11 мая в УПЛ состоится центральный матч второго круга . Лидер "Шахтер" будет принимать "Динамо", занимающее второе место.

Как посмотреть прямую трансляцию битвы за чемпионство — в материале Новини.LIVE.

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Оба коллектива имеют победные серии и многое забивают.

Трансляция будет на УПЛ ТВ

Матч 28-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Шахтер" — "Динамо" состоится в субботу, 11 мая 2024 года, в 18:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новом канале УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

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