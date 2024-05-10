Шахтар — Динамо в УПЛ — де і коли дивитись центральний матч чемпіонату України

Тарас Степаненко. Фото: Шахтар

У суботу 11 травня в УПЛ відбудеться центральний матч другого кола. Лідер "Шахтар" прийматиме "Динамо", яке посідає друге місце.

Як переглянути пряму трансляцію битви за чемпіонство — у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

У черговому "Українському Класичному" на "Арені Львів" донецький "Шахтар" буде приймати київське "Динамо". Команди Маріно Пушича та Олександра Шовковського розділяють лише чотири очки.

Обидва колективи мають переможні серії та багато забивають.

Трансляція буде на УПЛ ТБ

Матч 28-го туру чемпіонату України сезону 2023/24 "Шахтар" — "Динамо" відбудеться у суботу, 11-го травня 2024-го року, о 18:00.

Дивитися трансляцію матчу можна на новоствореному каналі УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та на більшості ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv тощо).

Нагадаємо, "Жироні" доведеться продати Циганкова — клуб назвав вартість гравця.

Григорчук може піти з "Чорноморця" до іншого клубу УПЛ.

Куртуа замінить Луніна в основі "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів.

Новий претендент на Судакова готовий заплатити за гравця великі гроші — відома сума.

"Бенфіка" продасть Трубіна — голкіпер перейде у відомий клуб.