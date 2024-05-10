Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шахтар — Динамо в УПЛ — де і коли дивитись центральний матч чемпіонату України arrow

Шахтар — Динамо в УПЛ — де і коли дивитись центральний матч чемпіонату України

10 травня 2024 23:12
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Шахтар — Динамо в УПЛ — де і коли дивитись центральний матч чемпіонату України
Тарас Степаненко. Фото: Шахтар
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У суботу 11 травня в УПЛ відбудеться центральний матч другого кола. Лідер "Шахтар" прийматиме "Динамо", яке посідає друге місце.

Як переглянути пряму трансляцію битви за чемпіонство — у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

 У черговому "Українському Класичному" на "Арені Львів" донецький "Шахтар" буде приймати київське "Динамо". Команди Маріно Пушича та Олександра Шовковського розділяють лише чотири очки.

Обидва колективи мають переможні серії та багато забивають. 

Трансляція буде на УПЛ ТБ

Матч 28-го туру чемпіонату України сезону 2023/24 "Шахтар" — "Динамо" відбудеться у суботу, 11-го травня 2024-го року, о 18:00.

Дивитися трансляцію матчу можна на новоствореному каналі УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та на більшості ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv тощо).

Нагадаємо, "Жироні" доведеться продати Циганкова — клуб назвав вартість гравця.

Григорчук може піти з "Чорноморця" до іншого клубу УПЛ.

Куртуа замінить Луніна в основі "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів. 

Новий претендент на Судакова готовий заплатити за гравця великі гроші — відома сума.

"Бенфіка" продасть Трубіна — голкіпер перейде у відомий клуб.

ФК Шахтар
Динамо
УПЛ
Тарас Степаненко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина