Шахтер против Динамо — в первом тайме был гол с пенальти и вездесущий Шапаренко
В рамках 28-го тура Украинской премьер-лиги донецкий "Шахтер" принимает киевское "Динамо". Команды сыграли первый тайм.
После 45 основных минут и двух добавленных "горняки" ведут со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.
"Шахтер" — "Динамо" в первом тайме
"Горняки" активнее начали матч, но опасных моментов не создали. После первых 15 минут "Динамо" удалось выровнять игру и их два опасных момента были более яркими чем у "Шахтера".
"Шахтер" смог открыть счет на 33-й минуте. Сначала Сикан слета пробил в руку Вивчаренко, а затем после ВАР арбитр назначил пенальти. С точки Судаков развел Бущана и мяч.
Лучшим игроком тайма однозначно стал Шапаренко. Футболиста "Динамо" иногда пытаются остановить по три футболиста "горняков" и не всегда получается.
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