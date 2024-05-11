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Шахтер против Динамо — в первом тайме был гол с пенальти и вездесущий Шапаренко

11 мая 2024 19:02
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Агабекян Карен
редактор
Шахтер против Динамо — в первом тайме был гол с пенальти и вездесущий Шапаренко
Николай Шапаренко в матче с "Шахтером". Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 28-го тура Украинской премьер-лиги донецкий "Шахтер" принимает киевское "Динамо". Команды сыграли первый тайм.

После 45 основных минут и двух добавленных "горняки" ведут со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Шахтер" — "Динамо" в первом тайме

"Горняки" активнее начали матч, но опасных моментов не создали. После первых 15 минут "Динамо" удалось выровнять игру и их два опасных момента были более яркими чем у "Шахтера".

"Шахтер" смог открыть счет на 33-й минуте. Сначала Сикан слета пробил в руку Вивчаренко, а затем после ВАР арбитр назначил пенальти. С точки Судаков развел Бущана и мяч.

Лучшим игроком тайма однозначно стал Шапаренко. Футболиста "Динамо" иногда пытаются остановить по три футболиста "горняков" и не всегда получается.

Напомним, "Жироне" придется продать Цыганкова — клуб назвал стоимость игрока.

Григорчук может уйти из "Черноморца" в другой клуб УПЛ.

Куртуа заменит Лунина в основе "Реала" в финале Лиги чемпионов. 

Новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

футбол
ФК Шахтер
Динамо
УПЛ

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