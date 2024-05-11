Шахтер победил Динамо и стал чемпионом в матче с пенальти, дракой и красными карточками

Георгий Судаков принес победу над "Динамо". Фото: "Шахтер"

Во Львове в рамках 28-го тура Украинской премьер-лиги завершился центральный матч второй половины сезоне. В нем донецкий "Шахтер" принял киевское "Динамо".

"Шахтер" победил со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Шахтер" — "Динамо"

Донецкий "Шахтер" очень активно начал матч и в течение 15 минут не выпускал киевлян на свою половину поля. При этом опасности у ворот "Динамо" не было, ведь гости блокировали удары по воротам.

Когда "Динамо" смогло вырваться в атаку, то сразу Кабаев опасно пробил по воротам — Ризныку пришлось отбивать мяч в прыжке.

Первый гол в матче "Шахтер" забил на 33-й минуте с пенальти после игры рукой от Вивчаренко в своей штрафной. С 11 метров забил Судаков.

Во втором тайме у "Динамо" вышел на поле Ярмоленко, и картина игры поменялась, поскольку гости завладели преимуществом. "Шахтер" при этом начал играть на контратаках, но привести их к опасным ударам почти не удавалось.

"Динамо" играло острее, но хороших моментов не было, а от остальных "Шахтер" спас Ризнык.

После финального свистка Эгиналдо решил устроить драку с Шапаренко, за что оба получили красные карточки. Лишь после этого "Шахтер" отпраздновал свое 15-е чемпионство.

"Шахтер" — "Динамо" — 1:0

Гол: Судаков, 33 (пен.)

"Шахтер": Потрошитель — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Ракицкий, 71) — Криськив — Зубков (Эгиналду, 84), Бондаренко (Степаненко, 61), Судаков (Марлон, 84), Кевин — Сикан (Траоре, 61).

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Вивчаренко (Дубинчак, 88) — Бражко — Волошин (Ярмоленко, 46), Шапаренко, Буяльский (Шепелев, 77), Кабаев (Пономаренко, 88) — Ванат.

Предупреждение: Судаков, Матвиенко, Конопля — Ярмоленко, Шапаренко.

Удаление: после финального свистка с поля за драку удалили Эгиналду и Шапаренко.

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