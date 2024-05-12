​​​​​​​Александрия сделала Кривбасс бронзовым призером УПЛ, Черноморец разгромил Металлист 1925

Матч "Александрия" — "Днепр-1". Фото: "Александрия"

В Украинской премьер-лиге прошли матчи 28-го тура. В двух играх "Александрия" сыграла с "Днепром-1", а "Черноморец" противостоял "Металлисту 1925".

Победителями матчей стали "Черноморец" и "Александрия", сообщил портал Новини.LIVE.

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"Черноморец" — "Металлист 1925"

Одесситам после унизительных поражений в последних матчей была необходима сатисфакция. Поэтому они отыгрались на нестабильном "Металлисте 1925".

На 45-й минуте счет открыл Васильев. Первый его удар отбил Мозиль, а на добивание вратарь уже не отреагировал.

В начале второго тайма одесситы еще дважды забили. Сначала после подачи с фланга Штогрин увеличил преимущество. Затем Бадибанга точно сыграл в центр штрафной на Бойчука и тот не промахнулся.

"Черноморец" — "Металлист 1925" — 3:0

Голы: Васильев, 45, Штогрин, 52, Бойчук, 59

"Черноморец": Варакута, Путря, Салюк, Ермаков, Брагару, Бойчук (Кузик, 71), Васильев, Шпорн (Присяжнюк, 88), Бадибанга, Авагимян (Шаповал, 88), Штогрин (Зе, 88).

"Металлист 1925": Мозиль, Безуглый, Имереков, Фарина, Капинус, Юсов (Фримпонг, 60), Обиная (Вачиберадзе, 55), Габелок, Гармаш (Курило, 24), Сидоров, Борячук (Бычек, 60).

Предупреждения: Салюк — Обиная, Курило

"Александрия" — "Днепр-1"

Для "Александрии" и "Днепра-1" прошедший матч был очень важен, поскольку одни соревнуются за выживание, а вторые пытаются сохранить место в зоне еврокубков и к началу игры у них были шансы на бронзовые медали.

Исход поединка на 18-й минуте решил футболист "Александрии" Безерра, который пробил головой с отскока. Мяч летел в ворота и был бы его гон, но Шестаков на финальном этапе сам занес мяч в ворота. Изначально этот мяч не засчитали, поскольку боковой судья увидел офсайд, но после восьми минут просмотра ВАР счет на табло был открыт.

Поражение "Днепра-1" автоматически сделало "Кривбас" бронзовым медалистом УПЛ.

"Александрия" — "Днепр-1" — 1:0

Гол: Шостак, 18

"Александрия": Шевченко, Скорко, Кампуш, Копина, Мартынюк, Калюжный, Михайленко, Кулаковский (Костишин, 59), Шостак (Сигеев, 67), Ковалец (Кравченко, 85), Безерра (Погорилый, 68).

"Днепр-1": Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич (Третьяков, 61), Бабенко, Рубчинский (Когут, 80), Мирошниченко (Леднев, 46), Очеретько, Гаджиев (Пихалонок, 57), Филиппов (Кивинда).

Предупреждение: Шевченко — Кивинда, Сарапий.

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