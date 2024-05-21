Григорчук уйдет из Черноморца в известный украинский клуб

Роман Григорчук наблюдает за игрой "Черноморца". Фото: УНИАН

Руководство одесского "Черноморца" не сможет удержать в команде Романа Григорчука. В услугах опытного тренера заинтересовано несколько украинских клубов.

Стал известен главный претендент на Григорчука, сообщает "ТаТоТаке".

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Тренер "Черноморца" Роман Григорчук остается одним из самых востребованных украинских специалистов. Им интересуются "Полесье" и "Верес". В последнее время появилась информация, что 59-летний тренер "моряков" может возглавить ЛНЗ.

Роман Григорчук во время исполнения Гимна Украины. Фото: УНИАН

Переезд Григорчука в Черкассы

В ЛНЗ не уверены в целесообразности продления контракта с нынешним тренерским штабом. Олег Дулуб возглавил команду в конце лета прошлого года. Он сумел поднять ее на седьмое место в турнирной таблице УПЛ.

Контракт Дулуба с ЛНЗ действует до лета этого года. Григорчук может заменить его в клубе из Черкасс уже через несколько недель в случае, если переговоры с ним окажутся удачными.

За тур до финиша нынешнего сезона "Черноморец" занимает 10 место в турнирной таблице.

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