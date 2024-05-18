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Гріліш і Гордом Рамзі пояснили, чому Ф'юрі має перемогти Усика

18 травня 2024 23:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гріліш і Гордом Рамзі пояснили, чому Ф'юрі має перемогти Усика
Тайсон Ф'юрі (праворуч) за декілька годин до бою. Фото: instagram.com/majesticonline/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Британський боксер Тайсон Ф'юрі опинився в центрі уваги перед боєм з Олександром Усиком. Спортсмен понад годину фотографувався та спілкувався зі своїми зірковими шанувальниками.

У Ф'юрі виявилася вражаюча група підтримки, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційну сторінку Тайсона в Instagram.

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Знаменитий британський шеф-кухар Гордон Рамзі перед боєм Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком звернувся до співвітчизника. Під знамениту музичну композицію Eye of the tiger кулінар запевнив спортсмена, що за плечима Ф'юрі стоїть вся британська нація.

"Давай, Тайсон, ти можеш це зробити й знаєш про це. Чекаю з нетерпінням, коли після твоєї перемоги ми разом спечемо смачний хліб", — заявив Рамзі.

Джек Гриліш та Гордон Рамзі
Джек Гріліш (праворуч) та Гордон Рамзі. Фото: скріншот instagram.com/stories/tysonfury/

Хто ще підтримав Ф'юрі

До британського спортсмена також звернулися екскапітан збірної Англії з футболу Стівен Джеррард та голлівудський актор Кріс Хемсворт. Їхні симпатії теж опинилися на боці "Циганського короля". Відео на підтримку Ф'юрі записав і зірковий півзахисник збірної Англії з футболу та "Манчестер Сіті" Джек Гріліш.

"Тайсон, від щирого серця бажаю тобі перемогти. Ти зможеш зробити це, друже. Вся Британія зібралася біля екранів, щоб підтримати тебе. Вийди на ринг і розмаж суперника", — попросив Гріліш.

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Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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