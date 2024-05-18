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Усик та Ф'юрі вже прибули на Kingdom Arena і готуються до бою

18 травня 2024 23:08
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Усик та Ф'юрі вже прибули на Kingdom Arena і готуються до бою
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик перед боєм. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український боксер Олександр Усик та його суперник Тайсон Ф'юрі прибули на стадіон Kingdom Arena у саудівському Ер-Ріяді. За Декілька годин спортсмени зустрінуться на рингу.

Переможець цього бою стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Олександр Усик одягнув чорну футболку та червону сорочку з національним орнаментом за лічені години до бою з Тайсоном Ф'юрі. Британець вибрав світлі жилетки та піджак, образ спортсмена довершив епатажний капелюх та темні окуляри.

Усик і Ф'юрі готуються до бою

Обидва суперники увійшли до будівлі Kingdom Arena, де тривають поєдинки андеркарти перед головним протистоянням вечора. На арені вже присутні футболіст Кріштіану Роналду, боксер Ентоні Джошуа, близько двох тисяч українських уболівальників та інші глядачі.

Бій за участю Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі орієнтовно розпочнеться близько першої години ночі неділі, 19 травня. Завершуються фінальні приготування до цього поєдинку.

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спорт
Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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