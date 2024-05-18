Усик и Фьюри уже прибыли на Kingdom Arena и готовятся к бою

Тайсон Фьюри и Александр Усик перед боем. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Украинский боксер Александр Усик и его соперник Тайсон Фьюри прибыли на стадион Kingdom Arena в саудовском Эр-Рияде. Через несколько часов спортсмены встретятся на ринге.

Победитель этого боя станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, сообщает портал Новини.LIVE.

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USYK HAS ARRIVED!



His daughter’s cuddly toy in hand 🥺 ❤️ pic.twitter.com/yQsK9i4xCL — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 18, 2024

Усик и Фьюри готовятся к бою

Оба соперника вошли в здание Kingdom Arena, где продолжаются поединки андеркарта перед главным противостоянием вечера. На арене уже присутствуют футболист Криштиану Роналду, боксер Энтони Джошуа, около двух тысяч украинских болельщиков и другие зрители.

Бой с участием Александра Усика и Тайсона Фьюри ориентировочно начнется около часу ночь воскресенья, 19 мая. Завершаются финальные приготовления к этому поединку.

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