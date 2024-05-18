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Усик и Фьюри уже прибыли на Kingdom Arena и готовятся к бою

18 мая 2024 23:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик и Фьюри уже прибыли на Kingdom Arena и готовятся к бою
Тайсон Фьюри и Александр Усик перед боем. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Александр Усик и его соперник Тайсон Фьюри прибыли на стадион Kingdom Arena в саудовском Эр-Рияде. Через несколько часов спортсмены встретятся на ринге. 

Победитель этого боя станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Александр Усик одел черную футболку и красную рубашку с национальным орнаментом за считанные часы до боя с Тайсоном Фьюри. Британец выбрал светлые жилетку и пиджак, образ спортсмена довершила широкополая шляпа и темные очки. 

Усик и Фьюри готовятся к бою 

Оба соперника вошли в здание Kingdom Arena, где продолжаются поединки андеркарта перед главным противостоянием вечера. На арене уже присутствуют футболист Криштиану Роналду, боксер Энтони Джошуа, около двух тысяч украинских болельщиков и другие зрители. 

Бой с участием Александра Усика и Тайсона Фьюри ориентировочно начнется около часу ночь воскресенья, 19 мая. Завершаются финальные приготовления к этому поединку. 

Напомним, Цыганков получит предложение от топ-клуба — "Жирона" готовится к трансферу.

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спорт
Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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