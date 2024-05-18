Грилиш и Гордом Рамзи объяснили, почему Фьюри должен победить Усика

Тайсон Фьюри (справа) за несколько часов до боя. Фото: instagram.com/majesticonline/

Британский боксер Тайсон Фьюри оказался в центре внимания перед боем с Александром Усиком. Спортсмен больше часа фотографировался и общался со своими звездными поклонниками.

У Фьюри оказалась впечатляющая группа поддержки, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальную страницу Тайсона в Instagram.

Читайте также:

Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи перед боем Тайсона Фьюри с Александром Усиком обратился к соотечественнику. Под знаменитую музыкальную композицию Eye of the tiger кулинар заверил спортсмена, что за плечами Фьюри стоит вся британская нация.

"Давай, Тайсон, ты можешь это сделать и знаешь об этом. Жду с нетерпением, когда после твоей победы мы вместе испечем вкусный хлеб", — заявил Рамзи.

Джек Грилиш (справа) и Гордон Рамзи. Фото: скриншот instagram.com/stories/tysonfury/

Кто еще поддержал Фьюри

К британскому спортсмену также обратились экс-капитан сборной Англии по футболу Стивен Джеррард и голливудский актер Крис Хемсворт. Их симпатии тоже оказались на стороне "Цыганского короля". Видео в поддержку Фьюри записал и звездный полузащитник сборной Англии по футболу и "Манчестер Сити" Джек Грилиш.

"Тайсон, от всего сердца желаю тебе победить. Ты сможешь сделать это, дружище. Вся Британия собралась у экранов, чтобы поддержать тебя. Выйди на ринг и размажь соперника", — попросил Грилиш.

Напомним, Цыганков получит предложение от топ-клуба — "Жирона" готовится к трансферу.

Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ.

Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб.

Шовковский признался, насколько серьезные травмы получили Ярмоленко и Шапаренко.

"Полесье" готовит "трансферную бомбу" — звезда УПЛ переедет в Житомир.