Грилиш и Гордом Рамзи объяснили, почему Фьюри должен победить Усика
Британский боксер Тайсон Фьюри оказался в центре внимания перед боем с Александром Усиком. Спортсмен больше часа фотографировался и общался со своими звездными поклонниками.
У Фьюри оказалась впечатляющая группа поддержки, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальную страницу Тайсона в Instagram.
Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи перед боем Тайсона Фьюри с Александром Усиком обратился к соотечественнику. Под знаменитую музыкальную композицию Eye of the tiger кулинар заверил спортсмена, что за плечами Фьюри стоит вся британская нация.
"Давай, Тайсон, ты можешь это сделать и знаешь об этом. Жду с нетерпением, когда после твоей победы мы вместе испечем вкусный хлеб", — заявил Рамзи.
Кто еще поддержал Фьюри
К британскому спортсмену также обратились экс-капитан сборной Англии по футболу Стивен Джеррард и голливудский актер Крис Хемсворт. Их симпатии тоже оказались на стороне "Цыганского короля". Видео в поддержку Фьюри записал и звездный полузащитник сборной Англии по футболу и "Манчестер Сити" Джек Грилиш.
"Тайсон, от всего сердца желаю тебе победить. Ты сможешь сделать это, дружище. Вся Британия собралась у экранов, чтобы поддержать тебя. Выйди на ринг и размажь соперника", — попросил Грилиш.
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