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Грилиш и Гордом Рамзи объяснили, почему Фьюри должен победить Усика

18 мая 2024 23:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Грилиш и Гордом Рамзи объяснили, почему Фьюри должен победить Усика
Тайсон Фьюри (справа) за несколько часов до боя. Фото: instagram.com/majesticonline/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Британский боксер Тайсон Фьюри оказался в центре внимания перед боем с Александром Усиком. Спортсмен больше часа фотографировался и общался со своими звездными поклонниками. 

У Фьюри оказалась впечатляющая группа поддержки, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальную страницу Тайсона в Instagram

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Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи перед боем Тайсона Фьюри с Александром Усиком обратился к соотечественнику. Под знаменитую музыкальную композицию Eye of the tiger кулинар заверил спортсмена, что за плечами Фьюри стоит вся британская нация. 

"Давай, Тайсон, ты можешь это сделать и знаешь об этом. Жду с нетерпением, когда после твоей победы мы вместе испечем вкусный хлеб", — заявил Рамзи. 

Джек Грилиш и Гордон Рамзи
Джек Грилиш (справа) и Гордон Рамзи. Фото: скриншот instagram.com/stories/tysonfury/

Кто еще поддержал Фьюри 

К британскому спортсмену также обратились экс-капитан сборной Англии по футболу Стивен Джеррард и голливудский актер Крис Хемсворт. Их симпатии тоже оказались на стороне "Цыганского короля". Видео в поддержку Фьюри записал и звездный полузащитник сборной Англии по футболу и "Манчестер Сити" Джек Грилиш. 

"Тайсон, от всего сердца желаю тебе победить. Ты сможешь сделать это, дружище. Вся Британия собралась у экранов, чтобы поддержать тебя. Выйди на ринг и размажь соперника", — попросил Грилиш. 

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спорт
Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
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