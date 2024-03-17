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Гриліш та Решфорд можуть не поїхати на Євро-2024 — ким Саутгейт їх замінить

17 березня 2024 18:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гриліш та Решфорд можуть не поїхати на Євро-2024 — ким Саутгейт їх замінить
Джек Гріліш після матчу за "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт попередив Маркуса Решфорда та Джека Гріліша, що вони можуть не потрапити до заявки збірної Англії на Євро-2024. Наставник незадоволений фізичною готовністю гравців.

Гріліш вже не включений до складу "трьох левів" на важливі матчі, повідомляє портал 90min.com.

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Гарет Саутгейт оголосив склад збірної Англії на березневі товариські матчі проти Бразилії та Бельгії. У заявці "трьох левів" знайшлося місце Маркусу Решфорду, але Джек Гріліш із "Манчестер Сіті" дивитиметься ці матчі по телевізору. Тренер надав хавбеку можливість набрати форму після травми.

Гарет Саутгейт
Гарет Саутгейт під час виконання національного гімну. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Шанси Гріліша та Решфорда зіграти на Євро-2024

Півзахисник "Манчестер Сіті" та форвард "Манчестер Юнайтед" продовжують боротися за місце у заявці збірної Англії на чемпіонаті Європи, який влітку цього року пройде у Німеччині. Наставник "трьох левів" чесно визнав, що ще не знає, чи поїдуть Гріліш та Решфорд на Євро-2024.

"Конкуренція на місце форварда у команді висока. У нас є Гордон, Палмер, Фоден. Решфорду доведеться попрацювати, щоб витіснити когось із них із заявки. Грілішу теж не треба розслаблятися. Відразу кілька футболістів готові зіграти на його позиції й мріють про подорож. на Євро-2024", — розповів Саутгейт.

Маркус Рашфорд
Маркус Решфорд у боротьбі із захисником "Евертона". Фото: Reuters/Molly Darlington

Тренер збірної Англії вважає, що Решфорд та Гріліш знизили вимоги до себе і не демонструють ту гру, яка сприяла їхньому виклику до збірної Англії. Саутгейт зазначив, що обидва футболісти ще мають час виправити ситуацію, інакше вони можуть не поїхати на чемпіонат Європи.

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спорт
футбол
Євро-2024
Збірна Англії по футболу
Маркус Рашфорд
Гарет Саутгейт
Джек Гріліш

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