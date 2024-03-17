Харрі Кейн із травмою приїхав до збірної Англії на матч із Бразилією
Форвард мюнхенської "Баварії" Харрі Кейн може пропустити найближчі матчі збірної Англії. Він отримав травму у поєдинку за "Баварію".
Тренерський штаб збірної Англії не хоче ризикувати здоров'ям футболіста, повідомляє Bild.
Харрі Кейн вирушив у розташування збірної Англії відразу після перемоги "Баварії" над "Дармштадтом" (5:2) у рамках 26-го туру чемпіонату Німеччини з футболу. Спортивний директор мюнхенського клубу Крістоф Фройнд підтвердив, що англійський форвард не залишився у розташуванні "Баварії".
Стан Кейна після травми
Лідер атак "Баварії" забив гол і зробив результативну передачу у матчі проти "Дармштадту". Це дозволило Харрі встановити особистий рекорд результативності за сезон, а заразом перевершити досягнення Уве Зеєлера за кількістю м'ячів у дебютний сезон у чемпіонаті Німеччини.
Кейн підвернув кісточку і не зміг дограти матч до фінального свистка. Попри це, він поїхав до збірної Англії, яка 23 та 26 березня зіграє товариські поєдинки з національними командами Бразилії та Бельгії відповідно.
Тренерський штаб "трьох левів" ще не ухвалив рішення щодо того, чи зіграє Кейн у цих матчах. Здоров'ям Харрі не ризикуватимуть. Якщо йому знадобиться час на відновлення, він пропустить спаринги за участю збірної Англії.
Після 28 турів "Баварія" посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. Вона відстає від "Баєра" на сім очок, але "фармацевти" мають матч у запасі.
Харрі Кейн очолює турнірну таблицю найкращих бомбардирів Бундесліги. На його рахунку 31 гол та дев'ять результативних передач.
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