Харрі Кейн із травмою приїхав до збірної Англії на матч із Бразилією

Харрі Кейн та Томас Мюллер святкують гол. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Форвард мюнхенської "Баварії" Харрі Кейн може пропустити найближчі матчі збірної Англії. Він отримав травму у поєдинку за "Баварію".

Тренерський штаб збірної Англії не хоче ризикувати здоров'ям футболіста, повідомляє Bild.

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Харрі Кейн вирушив у розташування збірної Англії відразу після перемоги "Баварії" над "Дармштадтом" (5:2) у рамках 26-го туру чемпіонату Німеччини з футболу. Спортивний директор мюнхенського клубу Крістоф Фройнд підтвердив, що англійський форвард не залишився у розташуванні "Баварії".

Кейну надають допомогу на полі. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Стан Кейна після травми

Лідер атак "Баварії" забив гол і зробив результативну передачу у матчі проти "Дармштадту". Це дозволило Харрі встановити особистий рекорд результативності за сезон, а заразом перевершити досягнення Уве Зеєлера за кількістю м'ячів у дебютний сезон у чемпіонаті Німеччини.

Кейн підвернув кісточку і не зміг дограти матч до фінального свистка. Попри це, він поїхав до збірної Англії, яка 23 та 26 березня зіграє товариські поєдинки з національними командами Бразилії та Бельгії відповідно.

Тренерський штаб "трьох левів" ще не ухвалив рішення щодо того, чи зіграє Кейн у цих матчах. Здоров'ям Харрі не ризикуватимуть. Якщо йому знадобиться час на відновлення, він пропустить спаринги за участю збірної Англії.

Після 28 турів "Баварія" посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. Вона відстає від "Баєра" на сім очок, але "фармацевти" мають матч у запасі.

Харрі Кейн очолює турнірну таблицю найкращих бомбардирів Бундесліги. На його рахунку 31 гол та дев'ять результативних передач.

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