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Харрі Кейн встановив новий рекорд за кількістю голів у дебютному сезоні та отримав травму

16 березня 2024 19:11
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Харрі Кейн встановив новий рекорд за кількістю голів у дебютному сезоні та отримав травму
Харрі Кейн. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У дебютному сезоні в Бундеслізі форвард Харрі Кейн встановив рекорд, він влучив у ворота суперників 31 раз. Цим досягненням Кейн перевершив рекорд Уве Зеелера, встановлений у сезоні 1963/64.

Також цей рекорд є особистим для Кейн, адже раніше він максимально забивав 30 голів за сезон, передає Новини.LIVE.

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"Баварія" здобула розгромну перемогу над "Дармштадтом" з рахунком 2:5. Кейн віддав гольовий пас на Мусіалу в першому таймі, коли мюнхенці зрівнювали рахунок.

А в компенсований час Кейн відзначився своїм 31-м голом цього сезону Бундесліги. Таким чином він побив рекорд за кількыстю голів у дебютному сезоні.

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Кейн отримав травму. Фото: Reuters

Однак на 82-й хвилині Кейна було замінено після зіткнення зі штангою. І це може поставити під сумнів участь капітана "Трьох левів" у майбутніх міжнародних матчах Англії проти Бразилії та Бельгії, які відбудуться 23 та 26 березня відповідно.

Скоротили відставання від лідера

У другому таймі мюнхенці ще тричі вразили ворота суперника. На 64-й хвилині дубль оформив Мусіала, після чого він же на 74-й хвилині асистував Сержу Гнабрі, а на 90+3-й хвилині точного удару завдав Матіс Тель.

Останнє слово в цьому поєдинку було за господарями. На 90+5-й хвилині остаточний рахунок гри встановив нападник "Дармштадта" Оскар Вільгельмссон.

Перемога дозволила мюнхенцям скоротити відставання від лідера чемпіонату "Баєра" до 7 балів. Однак леверкузенський клуб зіграв на один матч менше.

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Німеччина
Баварія
Гаррі Кейн
Бундесліга

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